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El tiempo volverá a complicarse este viernes 28 de agosto en distintos puntos del Litoral argentino. El avance de un sistema de inestabilidad favorecerá la formación de tormentas fuertes, lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales.
El fenómeno podría generar abundante caída de agua en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente, con mayor impacto en varios sectores de Corrientes. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta de nivel amarillo por evolución de estas condiciones y advierte por la posibilidad de episodios localmente intensos.
Alerta por tormentas: qué zonas se verán afectadas
El viernes 28 de agosto será una jornada de especial atención en distintos puntos de Corrientes, donde se esperan condiciones de inestabilidad y la posibilidad de tormentas de variada intensidad, acompañadas de ráfagas de viento.
El panorama se da en el marco de un período de lluvias y tormentas previsto para la región hacia el cierre de agosto.
Corrientes: las zonas alcanzadas
En Corrientes, las localidades comprendidas son:
- Mercedes
- Curuzú Cuatiá
- Monte Caseros
- Paso de los Libres
- Bella Vista
- Esquina
- Goya
- Lavalle
- Concepción
- San Roque
- Sauce
- General Alvear
- San Martín
- Santo Tomé
La situación meteorológica se desarrolla en un contexto de mayor inestabilidad sobre el Litoral, una región que aparece entre las principales áreas bajo vigilancia durante el viernes 28 con lluvias durante gran parte del día.
Se esperan tormentas en otras provincias del litoral
Este viernes 28 de agosto estará atravesado por un sistema de tormentas en el litoral argentino.
Además de las tormentas mencionadas en la provincia de Corrientes, rige una alerta meteorológica amarilla en Santa Fe y Entre Ríos.
Las precipitaciones se darán a lo largo de toda la jornada y las condiciones climáticas serán adversas en las áreas que se verán afectadas por el temporal.