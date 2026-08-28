El tiempo volverá a complicarse este viernes 28 de agosto en distintos puntos del Litoral argentino. El avance de un sistema de inestabilidad favorecerá la formación de tormentas fuertes, lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales.

El fenómeno podría generar abundante caída de agua en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente , con mayor impacto en varios sectores de Corrientes. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta de nivel amarillo por evolución de estas condiciones y advierte por la posibilidad de episodios localmente intensos.

Alerta por tormentas: qué zonas se verán afectadas

El viernes 28 de agosto será una jornada de especial atención en distintos puntos de Corrientes, donde se esperan condiciones de inestabilidad y la posibilidad de tormentas de variada intensidad, acompañadas de ráfagas de viento.

Las tormentas podrían extenderse. Shutterstock / Composición Canva

El panorama se da en el marco de un período de lluvias y tormentas previsto para la región hacia el cierre de agosto.

Corrientes: las zonas alcanzadas

En Corrientes, las localidades comprendidas son:

Mercedes

Curuzú Cuatiá

Monte Caseros

Paso de los Libres

Bella Vista

Esquina

Goya

Lavalle

Concepción

San Roque

Sauce

General Alvear

San Martín

Santo Tomé

La situación meteorológica se desarrolla en un contexto de mayor inestabilidad sobre el Litoral, una región que aparece entre las principales áreas bajo vigilancia durante el viernes 28 con lluvias durante gran parte del día.

Se esperan tormentas en otras provincias del litoral

Este viernes 28 de agosto estará atravesado por un sistema de tormentas en el litoral argentino.

Además de las tormentas mencionadas en la provincia de Corrientes, rige una alerta meteorológica amarilla en Santa Fe y Entre Ríos.

Las precipitaciones se darán a lo largo de toda la jornada y las condiciones climáticas serán adversas en las áreas que se verán afectadas por el temporal.