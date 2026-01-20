La circulación peatonal y el tránsito en una de las autopistas más congestionadas de la provincia de Buenos Aires podría ver un cambio radical tras la inauguración de un nuevo puente peatonal, pensado para mejorar la seguridad vial y agilizar el cruce diario de miles de personas. Esta obra permite atravesar este espacio de manera más rápida, segura y accesible, lo que reduce riesgos y tiempos de espera.

Se trata de una infraestructura estratégica que responde a una demanda histórica de los vecinos y usuarios habituales de la zona. Con un diseño moderno y funcional, el puente se convierte en una solución clave para ordenar el tránsito, evitar cruces peligrosos a nivel y garantizar una mejor convivencia entre peatones y vehículos de gran porte.

¿Cuál es el nuevo puente peatonal para aliviar el tránsito?

El puente fue habilitado sobre la Ruta Provincial N°4, también conocida como avenida Monteverde o Camino de Cintura, a la altura de las calles Amenedo y Vallejos, en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown. Se trata de un punto neurálgico del conurbano bonaerense, con alto flujo vehicular y peatonal.

La nueva pasarela beneficia especialmente a la comunidad educativa de la zona, ya que facilita el acceso seguro al Jardín de Infantes N° 952 y a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), además de comerciantes, trabajadores y vecinos de los barrios linderos.

Este puente permite evitar el tráfico y mejorar la seguridad vial.

¿Cómo es el nuevo puente sobre la autopista en Buenos Aires?

La nueva pasarela es una estructura de hormigón armado de 5.30 metros de altura, lo que permite la circulación sin restricciones de camiones, colectivos y todo tipo de vehículos. Esta característica la posiciona como una de las obras peatonales más relevantes sobre rutas provinciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Además de su impacto en la seguridad, el puente tiene accesibilidad universal al incorporar estos espacios:

rampas de acceso,

descansos intermedios,

barandas de protección.

Estos elementos garantizan su uso por parte de personas con movilidad reducida, adultos mayores y estudiantes.

La obra también cuenta con iluminación LED, lo que refuerza la seguridad durante la noche y mejora la visibilidad tanto para peatones como para conductores. De esta manera, el cruce se mantiene operativo y seguro durante todo el día, incluso en horarios de baja circulación.

Una obra conjunta entre la provincia y el municipio

La habilitación del puente fue posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un plan integral de mejora de la infraestructura vial. Desde el Ejecutivo local destacaron que se trata de una intervención que prioriza la seguridad y la calidad de vida.

Este nuevo puente peatonal se dio en un trabajo entre el municipio y la provincia.

En ese sentido, el intendente Mariano Cascallares subrayó la importancia de seguir impulsando obras que ordenen la circulación y protejan a los peatones, mientras que el intendente interino Juan Fabiani remarcó el impacto positivo del nuevo cruce para quienes acceden diariamente a viviendas, comercios, transporte público y servicios.

La inauguración del puente peatonal se suma a otras obras recientes en el distrito, como los nuevos Pasos Bajo Nivel de Longchamps y Rafael Calzada, y a la renovación integral del Camino de Cintura, consolidando una red vial más segura, moderna y eficiente para toda la región.