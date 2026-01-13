La línea 114 de colectivos suma un cambio clave para la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde este mes, el servicio incorpora un nuevo ramal que llega hasta el Aeroparque Jorge Newbery, una modificación oficializada por la Secretaría de Transporte en la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La ampliación responde a la demanda de vecinos de la zona norte y oeste, que ahora tendrán una conexión directa con el principal aeropuerto metropolitano sin necesidad de combinar otros medios de transporte.

¿Qué barrios conecta el nuevo recorrido?

El nuevo ramal, identificado como Ramal C, une Aeroparque con Villa Devoto y atraviesa algunos de los barrios más transitados de la Ciudad:

Aeroparque Jorge Newbery

Palermo

Núñez

Belgrano

Villa Urquiza

Villa Devoto

Este cambio mejora la accesibilidad y suma una alternativa para quienes viajan desde zonas residenciales hacia el aeropuerto.

¿Cómo será el trayecto del nuevo ramal?

El recorrido parte desde Aeroparque por la Costanera Rafael Obligado, sigue por Intendente Güiraldes y Cantilo en Palermo, cruza el Distribuidor Ángel Labruna hacia Núñez y bordea Belgrano por Figueroa Alcorta y Udaondo.

Inauguran una nueva línea de colectivos que llegará a Aeroparque y conectará Devoto con Núñez

Luego avanza por Avenida Monroe, conecta con Villa Urquiza y finaliza en Villa Devoto, en la intersección de Chivilcoy y Nueva York.

Frecuencias y unidades disponibles

La resolución establece que el nuevo ramal tendrá una frecuencia de entre 26 y 35 minutos, mientras que los otros dos ramales mantienen sus intervalos habituales:

Ramal A: cada 8 minutos en hora pico.

Ramal B: entre 17 y 23 minutos.

Para cubrir la demanda, la empresa operadora deberá disponer entre 36 y 46 unidades, según el horario y la cantidad de pasajeros.

Inauguran una nueva línea de colectivos que llegará a Aeroparque y conectará Devoto con Núñez

¿Por qué es importante este cambio?

La extensión del recorrido no solo beneficia a quienes viajan al aeropuerto, también mejora la conexión entre barrios y reduce la necesidad de trasbordos.

Además, integra zonas residenciales con puntos estratégicos de la Ciudad, como Palermo y Belgrano, lo que facilita el acceso a centros comerciales y áreas turísticas.