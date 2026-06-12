El aeropuerto nace para responder a una demanda creciente.

Uno de los medios de transporte más seguros y usados en el mundo está próximo a ver una de las terminales aéreras más colosales jamás vistas en el plantea, ¿dónde se construye? Se trata de Etiopía, país africano que está construyendo una infraestructura que promete redefinir el mapa de la aviación mundial.

Es así como en el Aeropuerto Internacional de Bishoftu, nació un megaproyecto respaldado por Ethiopian Airlines Group y valorado en alrededor de USD 10,000 millones, una inversión superior al PIB anual de varios países africanos.

Más que una terminal aérea: una estrategia para liderar África. Shutterstock

La futura terminal se ubicará a unos 40 kilómetros al sur de Addis Abeba y busca responder a un problema cada vez más urgente: la saturación del Aeropuerto Internacional de Bole. Según la documentación presentada al Banco Africano de Desarrollo (BAD), la nueva instalación permitirá sostener el crecimiento de la aerolínea más grande del continente y reforzar la posición estratégica de Etiopía en el transporte aéreo global.

El megaproyecto que busca transformar la aviación africana

De acuerdo con el informe oficial del Banco Africano de Desarrollo, Ethiopian Airlines Group solicitó financiamiento para el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Bishoftu (BIA), cuya inversión total se estima en USD 10,000 millones.

El organismo señala que el proyecto pretende resolver las restricciones de capacidad existentes y fortalecer el crecimiento económico y social de la región. Además, Ethiopian Airlines considera la obra clave para “mantener su ventaja competitiva” ante el crecimiento acelerado de pasajeros y rutas.

Inversión estimada: USD 10,000 millones.

Ubicación: 40 kilómetros al sur de Addis Abeba.

Superficie proyectada: aproximadamente 3,500 hectáreas.

Impulsado por Ethiopian Airlines Group, la mayor compañía aérea de África.

El Banco Africano de Desarrollo prevé aportar hasta USD 500 millones en financiamiento.

Busca complementar al Aeropuerto Internacional de Bole, actualmente el principal centro aéreo de África Oriental.

Está catalogado como un proyecto de alto impacto ambiental y social (Categoría 1) debido a su escala.

El futuro de los aeropuertos

La apuesta de Etiopía para convertirse en un hub global

El informe destaca que, pese a las recientes ampliaciones del Aeropuerto Internacional de Bole, su capacidad podría agotarse pronto. Por ello, Ethiopian Airlines priorizó Bishoftu como la solución para absorber la demanda futura y sostener su expansión internacional.

La compañía aérea no parte desde cero. El Banco Africano de Desarrollo recuerda que Ethiopian Airlines es “el grupo de aviación más grande y exitoso de África” y emplea a más de 18,000 personas, una estructura que respalda sus ambiciones de liderazgo continental.

La apuesta de Etiopía para convertirse en un hub global. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un proyecto respaldado por el Banco Africano de Desarrollo

La entidad financiera confirmó que Ethiopian Airlines acudió al BAD para obtener recursos destinados a la construcción y futura operación de la infraestructura aeroportuaria y sus instalaciones complementarias.

El aeropuerto nace para responder a una demanda creciente

Según el documento, el Aeropuerto Internacional de Bole, que actualmente mueve decenas de millones de pasajeros, se acercará a su límite operativo en los próximos años, lo que hace indispensable una nueva infraestructura.

Más que una terminal aérea: una estrategia para liderar África

Las autoridades y Ethiopian Airlines consideran que Bishoftu impulsará el desarrollo económico, fortalecerá la conectividad regional y consolidará a Etiopía como uno de los principales centros de transporte aéreo del planeta.