El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que desatarán una tormenta con lluvias intensas. Pese a la ola de calor que está viviendo Buenos Aires, el temporal golpeará a la provincia y se extenderá hacia distintas regiones del norte, este y sur.

Llega una intensa tormenta a Buenos Aires

Buenos Aires comenzó la semana con una ola de calor extremo y el cielo mayormente despejado, con máximas que rondaron los 33°C. Sin embargo, este martes por la tarde comenzará a ingresar un frente negro que traerá lluvias persistentes y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Además, el organismo meteorológico emitió una alerta por la llegada de un temporal durante la mañana del jueves 15 con abundante caída de agua que podrá alcanzar los 12 milímetros acumulados. El SMN anticipó que las lluvias se prolongarán hasta la noche de ese mismo día.

Las zonas afectadas por el temporal

El organismo detalló que algunas de las localidades más comprometidas serán:

San Nicolás de los Arroyos

Pergamino

San Antonio de Areco

Zárate

Luján

Junín

Chacabuco

9 de julio

Moreno

Ezeiza

San Fernando

San Isidro

Los Polvorines

Lomas de Zamora

La Plata

Chascomús

Mar del Plata

Dolores

Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima en Buenos Aires?

El SMN anticipa una semana sofocante, marcada por calor extremo y algunas lluvias:

Martes 13 : mínima de 25° y máxima de 33°, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y con tormentas aisladas por la tarde.

Miércoles 14 : mínima de 23° y máxima de 33°, con el cielo parcialmente despejado.

Jueves 15 : mínima de 23° y máxima de 30°, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Viernes 16 : mínima de 18° y máxima de 28°, con el cielo ligeramente nublado.

Sábado 17 : mínima de 19° y máxima de 32°, con el cielo algo nublado.

Domingo 18: mínima de 21°C y máxima de 28°C, con el cielo mayormente nublado.