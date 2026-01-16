Tras 3 años paralizada, abren un nuevo puente en Buenos Aires que mejorará el tránsito en una zona clave de la provincia. Foto: Instagram @nacionaldematanza

Este jueves, Trenes Argentinos informó que se habilitó un nuevo puente en Buenos Aires sobre las vías de la línea de tren Sarmiento. De esta manera, ayudará a solucionar el enorme tránsito que tiene lugar en una de las zonas más transitadas del conurbano bonaerense.

Para evitar que la obra dificulte el servicio ferroviario y el paso de los vehículos en la zona, se utilizó un material prefabricado, cuya tecnología modular permite una instalación mucho más veloz que un puente convencional, minimizando interrupciones.

¿Dónde está ubicado el nuevo puente en Buenos Aires y qué conecta?

El puente se encuentra en la calle Chile, en Haedo, y cruza las vías del Sarmiento en forma de U (o herradura) y se había empezado a construir en 2022. Además, funciona en sentido único sur-norte, conectando sectores clave de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

La obra recién inaugurada beneficia directamente a vecinos de Haedo, Ramos Mejía, Villa Sarmiento y alrededores, permitiendo evitar el paso a nivel tradicional y agilizar los desplazamientos hacia el norte. Entre sus principales características, destacan:

Tipo: puente modular prefabricado, conocido como “puente modular Chile” por su ubicación en la calle homónima.

Ancho de calzada: 4,5 metros.

Altura máxima permitida: 3,8 metros, solo para tránsito liviano, categoría A20.

Diseño: mano única en forma de U/herradura, ideal para implementación rápida y segura sobre vías activas.

Los beneficios que trae esta obra en el AMBA

En una región donde el tren Sarmiento divide barrios y genera cuellos de botella diarios, el puente modular Chile representa un paso concreto hacia una movilidad más eficiente y segura.

Los vecinos ahora pueden cruzar las vías sin demoras, los trenes ganan fluidez y se reduce el peligro en uno de los pasos a nivel más problemáticos de la zona.

Entre los principales beneficios, se pueden mencionar: