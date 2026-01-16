Desde el Gobierno informaron que inaugurarán el tercer carril de una de las autopistas más transitadas. Se están por culminar obras en un tramo de 16,5 kilómetros de uno de los corredores con más tráfico, ya que conecta los polos urbanos y los polos productivos de la provincia.

Amplían la autopista más importante

Desde el Gobierno de Santa Fe informaron que el 4 de febrero inaugurarán el tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe. El tramo de 16,5 kilómetros ya cuenta con un avance de trabajos del 90% y las obras se desarrollan sobre la mano descendente de la Autopista Provincial 1 (Santa Fe - Rosario).

Obras en la autopista Rosario - Santa Fe.

Las refacciones forman parte de un plan integral que incluye la repavimentación de carriles existentes, mejoras en banquinas y tareas de señalización. Las autoridades informaron que que ya finalizaron las tareas estructurales y actualmente trabajan en:

Colocación de tachas reflectivas

Cartelerías

Pintura horizontal

Iluminación

Adecuación de accesos y puentes

Las intervenciones tienen como principal objetivo optimizar la circulación del transporte de carga, reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial del corredor santafesino.

Más obras en la autopista Santa Fe - Rosario

En línea con la ampliación de la autopista, se incluyeron otros trabajos. En la mano hacia Rosario, se realizan obras nocturnas entre los kilómetros 152 y 156. En este tramo se realizan tareas de reparaciones de base, sellado de fisuras, texturizado y la aplicación de una microcarpeta asfáltica de 3 centímetros de espesor.

En sentido contrario, hacia Santa Fe, las tareas se desarrollan en horario diurno entre los kilómetros 116,5 y 118,5. En el carril rápido y carril lento se realizan reconstrucciones para garantizar una mayor durabilidad.

Cuál es la importancia de Autopista Santa Fe - Rosario

La autopista es clave porque conecta dos de los principales polos urbanos y productivos de la provincia. Además, es un corredor clave para las cargas hacia los complejos portuarios del Gran Rosario.

El tercer carril y las obras de repavimentación mejorarán la condición de eje logístico para la provincia, la industria y el tránsito regional.