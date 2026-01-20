Uno de los partidos más poblados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llevará a cabo la construcción de un túnel que optimizará la circulación en esta jurisdicción de manera permanente.

Desde el Municipio indicaron que las obras se financiarán con recursos propios y mediante la gestión provincial. Además, expresaron que el objetivo primordial de esta construcción es “mejorar la seguridad vial y el tránsito”.

¿Cuándo comenzará la construcción del nuevo túnel en Buenos Aires que facilitará el tránsito?

Desde la Municipalidad de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, anunciaron que comenzarán la construcción de un túnel en la calle Hornos en los próximos meses.

La obra está planificada para principios de 2026 con el objetivo de facilitar el traslado en vehículo a los residentes de Caseros, capital del partido del oeste. Además, se unificará el centro comercial de esta zona descongestionando el paso a nivel del tren San Martín.

La nueva obra en la Provincia de Buenos Aires.

“Somos un municipio activo, que reduce la carga impositiva y lleva adelante obras trascendentes con recursos genuinos. Esto es histórico para el barrio y para todo Tres de Febrero”, sostuvo Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

¿Cómo transformará el nuevo túnel Caseros el centro urbano?

La edificación del túnel forma parte de un proyecto urbanístico de mayor envergadura que transformará el centro de Caseros, incluyendo las áreas circundantes al palacio municipal, la Plaza de la Unidad Nacional, el Playón Municipal, los espacios públicos y la circulación.

Este cambio facilitará la conexión entre Caseros Sur y Caseros Norte, fortaleciendo la interconexión social y comercial.

Valenzuela especificó que se mantendrá la circulación actual de las calles, a la vez que se construirán colectores para los frentistas actuales y se creará un nuevo espacio público del lado de Urquiza.

¿Cómo mejorará el tráfico en Caseros con el nuevo túnel?

La calle Gral. Hornos constituye un acceso significativo de Caseros que une las dos secciones de la ciudad. No obstante, solo existen tres de estas conexiones en total en la jurisdicción, lo que genera un embotellamiento en la zona durante las horas pico.

Esta obra buscará mejorar el acceso en el partido de Tres de Febrero.

Para encontrar otro acceso hacia la zona norte de Caseros, es necesario desplazarse hasta avenida San Martín o Lisandro de la Torre para llegar a la otra parte de la ciudad.

Por esta razón, el beneficio principal radica en que el túnel eliminará el paso bajo a nivel y el tráfico fluirá de manera más eficiente. No solo beneficiará al centro comercial, sino también a la estación y a la Universidad de Tres de Febrero.