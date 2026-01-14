Adiós a la “ruta de la muerte”: construyen una autopista que unirá dos provincias y reactivará el comercio internacional

La ingeniería moderna enfrenta desafíos constantes y cada vez son más las obras que buscan conectar las ciudades de una manera más eficaz, rápida y segura.

En este contexto, se inauguró recientemente el puente más alto de todo el mundo por alcanzar una altitud total de 625 metros.

Inauguraron el puente más alto del mundo: mide 625 metros y es el orgullo de un país entero (foto: archivo).

Ubicación del puente más elevado del mundo

China volvió a sorprender al mundo con una obra de ingeniería que ya es considerada un ícono nacional.

Este colosal puente, que tuvo una inversión superior a los 200 millones de dólares, no solo conecta dos regiones en tiempo récord, sino que también se convirtió en una nueva atracción turística que promete recibir visitantes de todos los rincones del planeta.

Tras años de trabajos intensivos, el país asiático inauguró el puente sobre el Gran Cañón de Huajiang, una estructura monumental que redefine los límites de la construcción moderna y que ya es motivo de orgullo para millones de ciudadanos.

¿Cuáles son las características del nuevo puente colgante en Guizhou?

El flamante puente, ubicado en la provincia montañosa de Guizhou, se eleva nada menos que 625 metros sobre el río Beipan. Con esta altura, pasó a ser el puente más alto del mundo, superando al anterior récord, otro puente situado a unos 100 kilómetros, que había sido inaugurado en 2016 con 565,4 metros.

La nueva estructura también marca un hito por su luz principal de 1.420 metros, lo que lo convierte en el puente colgante de vigas de acero con mayor luz en terreno montañoso a nivel global.

Gracias a esta conexión, lo que antes implicaba un viaje de dos horas, ahora puede hacerse en menos de 30 minutos, transformando la movilidad en una de las regiones más complejas del país.

Por su parte, los ingenieros detrás del proyecto recurrieron a tecnología de última generación para afrontar el desafío, el cual incluyó sistemas de navegación satelital, drones, materiales ultrarresistentes y plataformas de control inteligente que permitieron lograr una precisión casi quirúrgica durante las obras y la estructura de acero y hormigón.

Asimismo, el resultado es una infraestructura que no solo impacta por su tamaño, sino también por su seguridad y eficiencia para los conductores, permitiendo un mayor flujo de tránsito en la región.

Inauguraron el puente más elevado del mundo: tiene 625 metros y es el orgullo de una nación completa (foto: archivo)

Guizhou: el laboratorio de ingeniería con más de 30.000 puentes impresionantes

La provincia de Guizhou se ha transformado en un auténtico laboratorio de ingeniería, dado que en las últimas décadas ha erigido más de 30.000 puentes, entre los cuales se encuentran tres de los más altos del mundo.

En este contexto, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se localizan en esta región, convirtiéndola en un destino cautivador para los entusiastas de la arquitectura y la tecnología.

Ingeniería sostenible: el puente Huajiang impulsa turismo y economía

La ingeniería moderna avanza hacia la sostenibilidad, incorporando materiales ecológicos en sus proyectos. Además, el puente sobre el Gran Cañón de Huajiang se suma a la lista de obras que promueven el turismo y el desarrollo económico en la región.