El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el comienzo de la obra vial más importante de los últimos años: la ampliación a un cuarto carril de la autopista Buenos Aires La Plata. La obra, finalmente se realizará en dos tramos para no afectar completamente el tráfico entre urbes.

En total, el cuarto carril se extenderá durante unos 20 kilómetros y la obra en la principal autovía de la provincia abarcará dos tramos de 10 kilómetros bien marcados: el primero estará a cargo de la constructora Kavos SA. y C&E Construcciones SA y el segundo lo llevará a cabo Briales SA y Pelque SA.

El avance de la nueva obra de ampliación de cuarto carril en la Autopista Buenos Aires La Plata

La zona en donde se sumará un cuarto carril de la Autopista Buenos Aires La Plata

De esta manera, el Gobierno bonaerense ensanchará la autovía desde el kilómetro 11,400, en localidad de Avellaneda, hasta el kilómetro 30,420, en la localidad de Berazategui.

La ampliación de la autopista llevará 15 meses de construcción estimado y contará con una inversión de $ 25.941 millones de inversión y forma parte del plan de obras 2024-2027 en la concesión AUBASA, el cual fue reconocido por especialistas en obras viales y consta de más de 700 kilómetros de ruta.

El cuarto carril abarcará 20 kilómetros, tendrá una inversión de $ 25.941 y su construcción durará 15 meses.

Por el momento, falta que al concesionaria indique los desvíos que se llevarán a cabo para poder avanzar con los trabajos. “Habrá reducciones de calzada, planificá tus viajes con tiempo y circulá con precaución.

¿Cómo es la obra del cuarto carril de la autopista Buenos Aires La Plata?

El primer tramo de la construcción de la nueva franja de circulación durará unos 12 meses, aproximadamente. El segundo, se extenderá por al menos 15 años.

La incorporación del cuarto carril permitirá que los conductores puedan tener viajes más cortos. “Reducirá los tiempos de miles de usuarios que circulan a diario por la Buenos Aires La Plata”, aseguró la administración de Kicillof.

También aseguraron que los 20 km de obra quedarán completamente renovados, ya que las obras incluirán trabajos de repavimentación y demarcación horizontal de los ya tres carriles existentes.

Repavimentación de la Autopista Buenos Aires La Plata

En julio pasado, el Gobierno bonaerense llevó a cabo la repavimentación de los primeros kilómetros de la autopista 1, en el tramo CABA - Sarandí, entre el KM 3,6 y el 11,7 KM. Esta obra permitió mejorar las condiciones de circulación del tránsito proveniente de la autopista 25 de Mayo, el Paseo del Bajo y el Bajo de CABA.

Para minimizar el impacto, evitar embotellamientos de tráfico y garantizar la seguridad de los circulantes y de los equipos de obra, los trabajos de repavimentado se realizaron en horario nocturno.

La inversión de esta obra duró unos 7 meses, tuvo una inversión total de $ 6620 millones de dólares que se distribuyen en 8,1 kilómetros de longitud.