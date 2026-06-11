Construyen el túnel de carretera más largo del mundo | Atravesará el mar y conectará dos ciudades claves del continente

Europa avanza en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la actualidad: la construcción del túnel de Fehmarnbelt, que se convertirá en el túnel submarino de carretera más largo del mundo.

Se trata de un megaproyecto que unirá Puttgarden, en la isla alemana de Fehmarn, con Rødby, en la isla danesa de Lolland, cruzando el mar Báltico y mejorando significativamente la conectividad entre Alemania y Dinamarca.

Construyen el túnel de carretera más largo del mundo | Atravesará el mar y conectará dos ciudades claves del continente Wikimedia Commons

El principal objetivo del nuevo puente que unirá dos países: reducir tiempos de viaje

Con una longitud total de 18 km, el Túnel de Fehmarnbelt no solo será un hito en infraestructuras viales, sino que también integrará tráfico ferroviario de alta velocidad. Su principal objetivo es reducir drásticamente los tiempos de viaje entre dos ciudades claves del continente: Hamburgo y Copenhague.

Actualmente, cruzar en ferry toma alrededor de una hora, pero una vez finalizado el túnel, el trayecto en coche se completará en solo 10 minutos, mientras que en tren será posible hacerlo en siete minutos. Además, las conexiones ferroviarias entre ambas capitales se acortarán a 2,5 horas, frente a las casi 5 horas que se requieren hoy en día.

¿Cómo es la construcción del túnel de carretera más largo del mundo?

La construcción del Fehmarnbelt sigue un método innovador de túnel sumergido (immersed tube). En lugar de perforar el lecho marino con tuneladoras tradicionales, los ingenieros fabrican gigantescos elementos prefabricados de hormigón que luego se sumergen y colocan en el fondo.

Construyen el túnel de carretera más largo del mundo | Atravesará el mar y conectará dos ciudades claves del continente Fermern

Cada uno de estos bloques es una verdadera maravilla de la ingeniería: miden 217 metros de largo, 10 metros de alto, pesan 73.500 toneladas y son huecos para albergar las vías . En total, se sumergirán 89 de estas estructuras a una profundidad de hasta 40 metros bajo el nivel del mar.

El proceso es tan exigente que no admite errores. Primero se excava una enorme zanja en el lecho marino, con una profundidad adicional de entre 12 y 16 metros respecto al fondo existente. Luego, se colocan los elementos prefabricados con una precisión de pocos milímetros y se cubren con arena, grava y rocas para protegerlos y estabilizarlos.

Avanza la obra para construir el túnel entre Alemania y Dinamarca

Recientemente, ya se ha logrado colocar con éxito el primer bloque frente a la isla de Lolland, en el sureste de Dinamarca. La empresa danesa Femern está al frente del proyecto y describe la tarea como “colosal”.

“ Tenemos que sumergir un elemento del tamaño de dos campos de fútbol con una precisión de pocos milímetros. Esto supone una exigencia considerable”, explicó Lasse Vester, jefe de proyecto en la planta, en el sitio oficial de Fermern.

¿Cuánto cuesta la obra y cuándo abrirá?

El coste estimado del proyecto alcanza los 7500 millones de euros, de los cuales 1300 millones provienen de fondos europeos. Según las previsiones actuales, el túnel podría estar operativo en 2031.

Como ocurre con todo megaproyecto de este tipo, también existe debate sobre su impacto medioambiental en el lecho marino y la biodiversidad del mar Báltico, un aspecto que los responsables del proyecto deben gestionar con cuidado.