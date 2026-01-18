Miles de argentinos podrán disfrutar de un nuevo feriado el próximo viernes 23 de enero, que dará lugar a un fin de semana largo de tres días y será el primer descanso extendido en el comienzo del 2026 para estos trabajadores.

Los argentinos alcanzados por esta jornada no laborable tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada en plena temporada de verano, ya que contarán con un receso adicional de 3 días para aprovechar la llegada de las temperaturas más altas del año calendario.

Viernes 23 de enero: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para algunos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año.

El viernes 23 de enero será feriado en la localidad de Felipe Solá, que tendrá un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio del mes más fuerte de la temporada alta de verano.

El lunes 19 de enero será feriado en Buenos Aires. ChatGPT

¿Quiénes podrán disfrutar de un nuevo feriado el viernes 23 de enero?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de enero se efectuarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 19 de enero

Nace el famoso novelista policial Edgar Allan Poe.

Se celebra el Día del Trabajador Cervecero.

Muere el famoso poeta Esteban Echeverría.

Fallece el prócer, presidente y militar argentino Bartolomé Mitre.

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será en Carnaval.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado a nivel nacional fue el 1 de enero por Año Nuevo. Para la próxima festividad habrá que esperar hasta febrero, cuando tendrá lugar el fin de semana largo de Carnaval.

Los feriados con fin de semana largo del 2026