Docentes de todo el país confirmaron una nueva semana de paro nacional que se extenderá por seis días consecutivos, desde el lunes 20 de abril hasta el sábado 26 de abril. La decisión del sindicato volverá a impactar en las colegios de todo el país y dejará sin clases a miles de estudiantes. Por otro lado, esta nueva medida de fuerza impulsada por los principales gremios docentes no solo tendrá impacto en el nivel primario y secundario, sino también en los universitarios. La semana de paro prevista para abril fue resuelta por el Congreso de CONADU, que definió profundizar el conflicto universitario con medidas de fuerza que se extiendan por una semana completa durante todo este cuatrimestre. La medida se aplicará en todas las universidades nacionales, con distintos niveles de adhesión según cada casa de estudios. Sin embargo, el paro no solo afectará a las universidades, sino también a los colegios que dependen de las instituciones de nivel superior como las escuelas de la UTN, el colegio Nacional Buenos Aires y otros centros de educación pública de todo el país. El paro contará con la participación de los siguientes sindicatos: En aquellas universidades donde también se sumen los gremios no docentes, podrían verse afectados otros servicios, como el funcionamiento administrativo y los hospitales universitarios, que operarían únicamente con guardias mínimas. El conflicto universitario de la semana del 20 al 25 de abril verá protestas intermitentes que escalan hacia un paro docente de 48 horas y se presentan como una previa de la semana entera de paro que habrá a principios de mayo. La medida afecta gravemente la actividad académica con medidas de fuerza el martes (ATE), el jueves (Marcha Federal) y el viernes/sábado (docentes) bajo el siguiente esquema. Además, desde las organizaciones sindicales explicaron que la semana de paro del 27 de abril forma parte de un plan de lucha progresivo que se extiende a lo largo de todo el semestre. La estrategia incluye otras medidas de mayor duración, jornadas de visibilización y acciones conjuntas con estudiantes y la comunidad universitaria. Por otro lado, los gremios otorgaron facultades al Plenario de Secretarios y Secretarias Generales para convocar nuevas medidas de fuerza de manera inmediata si avanza en el Congreso una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por el Gobierno. Es importante aclarar que las principales federaciones docentes, como CONADU Histórica, ya anunciaron que la paralización total de una semana completa (del lunes al sábado) se aplicará recién en la siguiente semana, del 27 de abril al 2 de mayo, aunque resta la confirmación oficial que se dará en el plenario.