Se anunció un nuevo paro de docentes universitarios para el próximo lunes 30 de marzo y que se mantendrá vigente hasta el miércoles 1 de abril. Además, tendrá impacto en todos los centros educativos del país. Desde la CONADU Histórica, ADIUC y gremios de la UTN confirmaron la medida de fuerza en reclamo de una recomposición salarial para todo el sector y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En este sentido, los gremios docentes reclaman un incremento salarial del 55,4%. La medida de fuerza que entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril y se realizará con motivo de protesta para con el Gobierno nacional. En este sentido, desde ADIUC expresaron: “No estamos dispuestos a naturalizar el trabajo precarizado y mal pago que conduce al vaciamiento del sistema universitario”, manifestaron. Asimismo, aclararon que “demandamos a las autoridades universitarias el compromiso con las acciones públicas en defensa de la Universidad, así como políticas de protección del trabajo docente en esta crítica situación", cierra el comunicado. Por su parte, el paro docente se unificará con el paro por 24 de no docentes pactado para el 31 de marzo por parte de FATUN (Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales). Recientemente se anunció una medida de fuerza convocada por la CONADU Histórica junto a la CTA Autónoma para que se lleve a cabo un paro docente de 72 horas los días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, con impacto en universidades públicas de todo el país. Por su parte, el paro se realizará para reclamar mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema de educación superior. De tal modo, el paro nacional afectará el dictado de clases y otras actividades académicas durante tres jornadas consecutivas, según confirmó la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, que impulsa el plan de lucha. Asimismo, desde la organización sostienen que la medida responde a la necesidad de obtener respuestas urgentes frente a la pérdida de poder adquisitivo y la falta de recursos. En tanto, desde las organizaciones que convocaron al paro docente señalaron que “defendemos el derecho del pueblo a una educación superior gratuita, inclusiva y de calidad” y que “la universidad pública no es un gasto”, expresaron tras confirmarse la medida de fuerza para la próxima semana.