La Universidad de Buenos Aires reafirma su posicionamiento internacional en la edición 2026 del QS World University Rankings by Subject, uno de los listados académicos más prestigiosos a nivel global. La casa de estudios más importante de la Argentina logró ubicar 12 disciplinas entre las 100 mejores del mundo y 5 dentro del top 50. El ranking, que analiza 55 áreas del conocimiento en más de 1900 universidades a nivel mundial, vuelve a mostrar a la UBA con una presencia destacada en los niveles más altos. Entre las 50 mejores carreras que ofrece el plan de estudios de la UBA, figuran en el ranking Lenguajes Modernos (22°), Ingeniería en Petróleo (35°), Antropología (43°), Derecho (34°) e Historia del Arte (26-50). A su vez, la Universidad mantiene su presencia dentro del Top 100 global en áreas como Arquitectura/Entorno Construido, Historia, Comunicación y Medios, y Veterinaria (todas ellas en el puesto 51°). También se mantienen Política y Estudios Internacionales (99°), Sociología (64°) y Arte y Diseño (74°). “Estos resultados demuestran, una vez más, el nivel internacional de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de la crisis que estamos atravesando, nuestros profesores, investigadores y no docentes son los que hacen posible mantener una calidad reconocida a nivel mundial. Por eso es importante resolver el problema de los salarios y el financiamiento universitario.”, destacó Ricardo Gelpi, rector de la Universidad. Este desempeño se da en continuidad con la edición 2025, cuando la UBA también se destacó en áreas clave como Ingeniería del Petróleo (24°), Derecho (28°), Lenguas Modernas (32°), Antropología (40°) y Sociología (50°). Además de las disciplinas que mantiene históricamente en el top 100 del mundo, sumó nuevas temáticas al podio: Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (51°); Comunicación y Estudios de Medios (51°); Historia Antigua (51°); Ciencias Veterinarias (51°) y Educación (73°). Con respecto a las cinco grandes áreas del conocimiento, la Universidad también mostró avances en varias posiciones globales. Ciencias Naturales pasó de la posición 175° a la 145°; Ciencias de la Vida y Medicina avanzó del puesto 151° al 135°; Ingeniería y Tecnología avanzó 9 posiciones, de 152° a 143°; y Artes y Humanidades se mantiene en el puesto 24° a nivel global, mientras que Ciencias Sociales y Gestión continúa dentro del Top 100, ocupando el puesto 51°. Asimismo, en esta edición la UBA amplió su presencia en el ranking internacional incorporando nuevas áreas temáticas. Estas son: Estadística e Investigación Operativa (Operational Research), Arqueología, Historia del Arte, Contabilidad y Finanzas, Política Social y Administración y Ciencia de los Materiales. “Este reconocimiento nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con la universidad pública y de calidad que todos queremos. Seguiremos trabajando para mantenernos en este grupo de élite y alcanzar más y mejores logros como este”, agregó el vicerrector Emiliano Yacobitti.