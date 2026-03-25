Un gremio docente confirmó un paro provincial de 24 horas en la provincia de Entre Ríos para este viernes 27 de marzo. La medida de fuerza afectará a todas las escuelas entrerrianas y dejará sin clases a miles de estudiantes. La protesta fue impulsada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que además convocó a una marcha provincial con antorchas hacia la ciudad de Paraná. El reclamo apunta a la defensa del salario docente, el sistema previsional y la educación pública. A través de un comunicado oficial, AGMER ratificó que este viernes 27 de marzo los docentes llevarán adelante un paro de 24 horas con movilización provincial a la capital entrerriana. La medida alcanza a todos los niveles del sistema educativo y se enmarca en un plan de lucha contra decisiones del Gobierno provincial que, según el gremio, afectan de manera directa los ingresos de los trabajadores de la educación. Desde AGMER señalaron que uno de los principales motivos del paro es el rechazo al Decreto 500/26, al que acusan de otorgar sumas no remunerativas y de postergar la discusión salarial hasta junio. Además, denunciaron irregularidades en la liquidación de haberes y el pago de un bono en negro. “Basta de jugar con nuestro dinero, errores tras errores: proporcionales que faltan, escolaridad que no está, demoras en validaciones, etc. Cada centavo que falta en un recibo es salario que falta en una familia, es comida, es vivienda, es vestimenta, son impuestos y servicios que no podemos pagar”, expresaron. Otro de los ejes centrales del reclamo es la defensa de la ley previsional 8732, que garantiza el 82% móvil y el cálculo del haber jubilatorio para el sector docente. Según el sindicato, los cambios propuestos impactarían directamente en las jubilaciones actuales al desvincularlas del salario de los activos y atarlas a otros índices, lo que provocaría una pérdida progresiva del poder adquisitivo. Finalmente, la medida de fuerza también se fundamenta en la defensa de la educación pública y el rechazo a proyectos de reforma impulsados a nivel nacional. “Paramos en defensa de nuestra Ley de Educación Nacional. Contra el proyecto de reforma libertaria que destruye el sistema educativo. Sin Educación Pública no hay futuro para todos”, concluyó el comunicado.