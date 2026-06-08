El Amivantamab ha demostrado una capacidad asombrosa para desintegrar tumores en pacientes que ya habían agotado sus opciones terapéuticas (Fuente: Archivo).

En el complejo tablero de la lucha contra el cáncer, las noticias suelen ser de avances incrementales. Sin embargo, los resultados del reciente ensayo clínico OrigAMI-4 han generado una ola de optimismo inusual en la comunidad científica global.

El protagonista es el Amivantamab, una “vacuna inteligente” (técnicamente un anticuerpo biespecífico) que ha demostrado una capacidad asombrosa para desintegrar tumores en pacientes que ya habían agotado sus opciones terapéuticas.

El estudio se centró en 102 pacientes diagnosticados con cáncer de cabeza y cuello, el sexto tipo de carcinoma más frecuente a nivel mundial y uno de los más difíciles de abordar cuando reaparece. Lo extraordinario del ensayo es el perfil de los participantes: personas cuya enfermedad se había vuelto refractaria, es decir, resistente tanto a la quimioterapia convencional como a la inmunoterapia moderna.

Los números hablan por sí solos:

15 pacientes experimentaron una desaparición completa del tumor.

28 pacientes lograron una reducción significativa de la masa maligna.

En total, más del 40% de los sujetos mostraron una respuesta positiva en cuestión de pocas semanas.

“Estamos ante respuestas excepcionalmente potentes en un grupo donde las opciones eran extremadamente limitadas”, señaló el Dr. Kevin Harrington, del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres (ICR).

¿Cómo funciona la “llave maestra” del Amivantamab?

A diferencia de los tratamientos tradicionales que atacan células de forma indiscriminada, el Amivantamab (desarrollado por Johnson & Johnson) funciona como un dispositivo de precisión de triple acción. Su arquitectura biológica le permite:

Bloquear el EGFR: una proteína que actúa como “combustible” para el crecimiento del tumor. Inhibir la vía MET: un mecanismo que las células cancerosas usan para mutar y evadir los tratamientos. Activar el sistema inmune: “marca” a las células malignas para que los glóbulos blancos del propio paciente las identifiquen y destruyan.

La mirada local: entre la cautela y la esperanza

En Argentina, el impacto de estos avances se sigue con atención. En diálogo con medios locales, el inmunólogo del Conicet Jorge Geffner destacó la solidez del estudio, aunque aportó una dosis de realismo científico necesaria: “Es un avance importante porque el fármaco toca simultáneamente dos receptores. Sin embargo, hay un 50% de pacientes que aún no responden. Entender por qué unos sí y otros no es el próximo gran desafío”.

El Amivantamab ha demostrado una capacidad asombrosa para desintegrar tumores en pacientes que ya habían agotado sus opciones terapéuticas (Fuente: Archivo).

Geffner también subrayó que, si bien la desaparición del tumor en esos 15 casos “hablaría en principio de una curación”, es vital el seguimiento a largo plazo para confirmar que la enfermedad no regrese.

Calidad de vida: el caso de Carl Walsh

Más allá de las estadísticas, el éxito se mide en la recuperación de la cotidianeidad. Carl Walsh, un paciente de 56 años con cáncer de lengua que participó en el ensayo, relató su giro vital: “ Antes del ensayo me costaba hablar y comer por el dolor y la hinchazón . Hoy llevo una vida normal y ya no sufro los efectos secundarios devastadores de la quimioterapia”.

El tratamiento se administra por vía intravenosa y ha mostrado ser notablemente más tolerable que otros esquemas oncológicos, con efectos adversos leves o moderados en la

¿Qué sigue para esta terapia?

El Amivantamab ya cuenta con aprobaciones previas para ciertos tipos de cáncer de pulmón (con mutaciones específicas de EGFR), pero estos nuevos resultados abren la puerta para que sea aprobado como tratamiento estándar para cáncer de cabeza, cuello, gástrico y colorrectal. Actualmente, hay 60 ensayos clínicos activos en todo el mundo buscando expandir su alcance.

Para los especialistas, estamos entrando en una era de medicina de precisión, donde el tratamiento no se define solo por el órgano afectado, sino por el “DNI genético” del tumor. El Amivantamab parece ser una de las herramientas más afiladas en este nuevo arsenal.