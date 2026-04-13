El Gobierno nacional anunció la apertura de la inscripción al Servicio Militar Voluntario (SMV), una oportunidad que este año alcanza especialmente a los jóvenes nacidos en 2008, quienes ya cumplen la edad mínima para incorporarse. La iniciativa está dirigida a personas de entre 18 y 28 años y propone una formación integral que combina estudios, aprendizaje de oficios y tareas vinculadas a la defensa nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto 372/2025, publicado en el Boletín Oficial, y establece que quienes ingresen deberán completar un compromiso inicial de dos años, con posibilidad de renovación. El Servicio Militar Voluntario es una modalidad de incorporación opcional a las Fuerzas Armadas, que permite a los ciudadanos argentinos participar activamente en tareas de defensa nacional. Quienes se suman al SMV reciben instrucción militar, formación técnica y capacitación profesional, y pueden desempeñar funciones tácticas, administrativas o logísticas en distintas unidades y dependencias militares. Una vez aprobado el Curso de Admisión, el voluntario es dado de alta en la fuerza correspondiente y firma un compromiso de servicio por dos años, que puede renovarse una sola vez hasta cumplir los 28 años. Para inscribirse, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: La inscripción se realiza de manera presencial en el Centro de Incorporación Zonal correspondiente al domicilio del aspirante. Para completar el trámite, se debe presentar: Quienes se incorporan como soldados voluntarios acceden a una serie de beneficios, entre los que se destacan: Según los valores vigentes a diciembre de 2025, los salarios del Servicio Militar Voluntario son: La inscripción al SMV está abierta durante todo el año. Los interesados deben acercarse al Centro de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio. Para consultar cuál corresponde, se puede ingresar al sitio oficial del Ministerio de Defensa o comunicarse telefónicamente al (011) 4317-6000, interno 15577.