Se disparó la inflación en CABA: la Ciudad reveló un número que pone presión sobre los precios que mide el INDEC

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a bajar: con una caída de 0,4% respecto al mes previo, el IPCBA fue del 2,1% en mayo 2026, lo que suma un 14% en el año y un 33,1% de variación interanual.

De esta forma, el IPCBA encadena su segundo mes consecutivo a la baja, lo que se alinea a las expectativas de inflación proyectadas a nivel nacional.

Cabe señalar que el dato de CABA se considera un precursor del de Nación, el cual el INDEC publicará el próximo jueves para todo el país.

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