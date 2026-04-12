En tiempos donde las soluciones caseras ganan protagonismo por su bajo costo y su impacto ambiental reducido, una combinación simple comenzó a viralizarse: mezclar café usado con bicarbonato de sodio. Lejos de ser un truco más sin fundamento, esta mezcla tiene múltiples usos en el hogar y cada vez más personas la incorporan a su rutina diaria. El café molido que queda después de su preparación suele terminar en la basura, pero en realidad conserva propiedades útiles. Al combinarlo con bicarbonato de sodio, se potencia su capacidad de limpieza, desodorización y exfoliación. Entre los principales usos que se destacan: El principal motivo por el que esta mezcla se volvió tendencia es su doble beneficio: permite reutilizar un residuo cotidiano y, al mismo tiempo, evitar el uso de productos químicos más agresivos. Además, es una alternativa accesible, fácil de preparar y versátil, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan soluciones prácticas en el hogar. La preparación es simple: se mezcla café usado (ya seco) con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta lograr una textura homogénea. Dependiendo del uso, se puede aplicar en seco o agregar unas gotas de agua para formar una pasta. Si bien es un método seguro en la mayoría de los casos, se recomienda probar primero en una superficie pequeña para evitar manchas o daños, especialmente en materiales delicados. En definitiva, mezclar café usado con bicarbonato es una alternativa económica, sustentable y funcional que demuestra cómo pequeños hábitos pueden generar grandes cambios en el día a día.