En los últimos meses, el Grupo IRSA aceleró su estrategia de expansión en el negocio de centros comerciales, sumando nuevos activos a su portafolio. Ahora, la compañía se encuentra en conversaciones para concretar una adquisición que podría marcar un hito en la costa atlántica.

Se trata de Los Gallegos, el histórico shopping de Mar del Plata con más de 30 años de trayectoria, ubicado en pleno centro de la ciudad. Aunque no hay confirmación oficial ni firma de contrato, fuentes del sector consultadas por el portal 0223 aseguran que las negociaciones están avanzadas y se desarrollan bajo estricta reserva.

La nueva adquisición del Grupo IRSA: el shopping Los Gallegos

El complejo comercial, inaugurado como shopping en 1994 y con antecedentes como tienda desde 1912, es considerado un ícono marplatense. Cuenta con más de 100 locales, patio de comidas, salas de cine y estacionamiento cubierto . En los últimos años, atravesó un proceso de adaptación frente a los cambios en los hábitos de consumo y la competencia del comercio online.

De concretarse la operación, el desembarco de IRSA implicaría una reconfiguración del mix comercial, inversiones en infraestructura y una nueva estrategia de posicionamiento, similar a la aplicada en otros shoppings del grupo.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, Guillermo Bianchi, confirmó en declaraciones a Extra (FM 102.1), emisora vinculada al portal 0223, que existen instancias de análisis sobre la posible venta del shopping Los Gallegos .

Desde el sindicato mantienen seguimiento sobre la situación, aunque remarcan que la operación no se encuentra cerrada y que todavía pueden darse distintas definiciones según avance la negociación entre las partes.

La expansión de IRSA en el país

La posible compra de Los Gallegos se suma a otros movimientos recientes de IRSA. En septiembre, la compañía adquirió el paseo comercial Al Oeste, en Morón, donde proyecta abrir un outlet en 2026. Con esta incorporación, el grupo alcanzó 17 centros comerciales en su portafolio.

Al Oeste Shopping

La apuesta por Mar del Plata responde a su condición de plaza estratégica, ya que es uno de los polos turísticos y comerciales más importantes del interior, con fuerte concentración de consumo en temporada alta y actividad estable durante el resto del año.