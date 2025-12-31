En esta noticia

En los últimos meses, el Grupo IRSA aceleró su estrategia de expansión en el negocio de centros comerciales, sumando nuevos activos a su portafolio. Ahora, la compañía se encuentra en conversaciones para concretar una adquisición que podría marcar un hito en la costa atlántica.

Se trata de Los Gallegos, el histórico shopping de Mar del Plata con más de 30 años de trayectoria, ubicado en pleno centro de la ciudad. Aunque no hay confirmación oficial ni firma de contrato, fuentes del sector consultadas por el portal 0223 aseguran que las negociaciones están avanzadas y se desarrollan bajo estricta reserva.

Te puede interesar

Abrirán dos shoppings gigantes en Argentina: contarán con salas de cine, tiendas premium y hasta un centro médico

Te puede interesar

Inauguran un mega shopping en Buenos Aires: cuándo será la fecha de apertura

La nueva adquisición del Grupo IRSA: el shopping Los Gallegos

El complejo comercial, inaugurado como shopping en 1994 y con antecedentes como tienda desde 1912, es considerado un ícono marplatense. Cuenta con más de 100 locales, patio de comidas, salas de cine y estacionamiento cubierto. En los últimos años, atravesó un proceso de adaptación frente a los cambios en los hábitos de consumo y la competencia del comercio online.

De concretarse la operación, el desembarco de IRSA implicaría una reconfiguración del mix comercial, inversiones en infraestructura y una nueva estrategia de posicionamiento, similar a la aplicada en otros shoppings del grupo.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, Guillermo Bianchi, confirmó en declaraciones a Extra (FM 102.1), emisora vinculada al portal 0223, que existen instancias de análisis sobre la posible venta del shopping Los Gallegos.

Desde el sindicato mantienen seguimiento sobre la situación, aunque remarcan que la operación no se encuentra cerrada y que todavía pueden darse distintas definiciones según avance la negociación entre las partes.

Te puede interesar

Se aproxima la tormenta del siglo en Año Nuevo: ingresa un muro de nubes negra para calmar la ola de calor con fuertes lluvias

Te puede interesar

Murió la Ley de Alquileres: desde enero, los inquilinos pagarán un monto adicional según su tipo de contrato

La expansión de IRSA en el país

La posible compra de Los Gallegos se suma a otros movimientos recientes de IRSA. En septiembre, la compañía adquirió el paseo comercial Al Oeste, en Morón, donde proyecta abrir un outlet en 2026. Con esta incorporación, el grupo alcanzó 17 centros comerciales en su portafolio.

Al Oeste Shopping
Al Oeste Shopping

La apuesta por Mar del Plata responde a su condición de plaza estratégica, ya que es uno de los polos turísticos y comerciales más importantes del interior, con fuerte concentración de consumo en temporada alta y actividad estable durante el resto del año.