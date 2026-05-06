Con el consumo todavía golpeado y ventas que siguen sin levantar, los shoppings vuelven a apoyarse en promociones y cuotas para intentar mover el comercio. Entre el 8 y el 10 de mayo, más de 60 centros comerciales del país ofrecerán descuentos de hasta 50%, 2x1, 3x2 y financiación en locales adheridos, en el marco de la primera edición de Shopping Fest. La iniciativa fue impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) y reunirá a algunos de los principales centros comerciales del país. La propuesta incluirá a shoppings como Unicenter, Alto Palermo, Dot, Devoto Shopping y Tortugas Open Mall, además de centros comerciales del interior como Córdoba Shopping, Portal Rosario, Mendoza Shopping, Alto Comahue y Paseo del Fuego, en Ushuaia. Las promociones variarán según cada lugar y cada marca. Habrá descuentos de hasta 50% en productos seleccionados, acciones de 2x1 y 3x2, cuotas sin interés con determinados medios de pago y beneficios adicionales con bancos y billeteras virtuales. Los rubros alcanzados incluirán principalmente indumentaria, calzado, tecnología, perfumería, gastronomía y artículos para el hogar. En varias categorías, especialmente moda y calzado, las promociones ya forman parte de la dinámica habitual de ventas. “Hoy la decisión de compra pasa mucho más por el descuento y la financiación. El consumidor compara, espera promociones y compra”, explicaron desde una de las empresas que participarán del evento. Algunos centros comerciales también sumarán actividades, propuestas gastronómicas y shows durante las tres jornadas para aumentar la circulación del público. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en centros comerciales cayeron 2,1% interanual en febrero, medidas a precios constantes. Frente a enero también registraron una baja de 1,8%. En el sector reconocen que el nivel de consumo sigue lejos de los valores que manejaban años atrás y que gran parte del movimiento actual está atado a promociones y financiación. También admiten que el consumidor se volvió mucho más cuidadoso al momento de gastar y que hoy compara precios entre locales físicos, marketplaces y canales online antes de concretar una compra. En paralelo, las marcas vienen aumentando la agresividad comercial para sostener ventas y evitar acumulación de stock, especialmente después de un verano donde varias categorías mostraron menor movimiento del esperado. Esta primera edición llega en la previa del Hot Sale 2026, que comenzará el 11 de mayo y se extenderá hasta el 13. Para este año ya hay más de 800 marcas confirmadas y más de 15.000 ofertas publicadas. En el sector esperan una semana de fuerte movimiento comercial, con descuentos de hasta el 50%, cuotas sin interés y liquidación de stock, tanto en el comercio electrónico como en los locales físicos. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante 2025 el e-commerce creció 55% en facturación y alcanzó los $ 34 billones, con más de 25 millones de compradores online. En paralelo, muchas marcas ya activaron campañas previas al evento para captar demanda antes del inicio formal del Hot Sale. Entre las empresas participantes habrá jugadores de tecnología, indumentaria, supermercados, turismo y consumo masivo como Adidas, Frávega, Mercado Libre, Samsung, Carrefour, Natura, Farmacity y Almundo. Algunas compañías preparan promociones de hasta 12 cuotas sin interés y envíos gratuitos para intentar empujar ventas