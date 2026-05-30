En esta noticia
Este viernes, 29 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4637 (El Dentista).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 29 de mayo
|1°
|4637
|11°
|5944
|2°
|4607
|12°
|3117
|3°
|3604
|13°
|6536
|4°
|8331
|14°
|1236
|5°
|3402
|15°
|9697
|6°
|1686
|16°
|3395
|7°
|7860
|17°
|6780
|8°
|4041
|18°
|7492
|9°
|5838
|19°
|9786
|10°
|5706
|20°
|1243
¿Qué significa soñar con El Dentista?
Soñar con El Dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o el autocuidado; indica la necesidad de atender algo postergado y enfrentar miedos al dolor o al juicio.
También puede señalar deseo de limpieza y renovación, recuperar confianza al “arreglar” lo que incomoda, o la urgencia de tratar una verdad incómoda con calma y responsabilidad.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.