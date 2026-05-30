Este viernes, 29 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4637 (El Dentista).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 29 de mayo

1° 4637 11° 5944 2° 4607 12° 3117 3° 3604 13° 6536 4° 8331 14° 1236 5° 3402 15° 9697 6° 1686 16° 3395 7° 7860 17° 6780 8° 4041 18° 7492 9° 5838 19° 9786 10° 5706 20° 1243

¿Qué significa soñar con El Dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o el autocuidado; indica la necesidad de atender algo postergado y enfrentar miedos al dolor o al juicio.

También puede señalar deseo de limpieza y renovación, recuperar confianza al “arreglar” lo que incomoda, o la urgencia de tratar una verdad incómoda con calma y responsabilidad.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: