Abrirán un centro comercial gigante en Buenos Aires: contará con salas de cine, tiendas premium y estacionamiento para cientos de autos

En esta noticia

La industria del retail en Argentina vive un momento histórico con la apertura de dos proyectos que prometen cambiar a Buenos Aires y a Mendoza: Patio Centro en Mendoza y OH! Buenos Aires en Recoleta.

Ambos complejos apuestan por experiencias premium, diseño innovador y una oferta comercial que combina marcas nacionales e internacionales.

Patio Centro: el nuevo shopping que transforma Mendoza

El centro mendocino suma un desarrollo sin precedentes con Patio Centro, ubicado en el predio del ex Colegio Maristas sobre la calle San Martín.

El proyecto contempla más de 170 locales distribuidos en 60.000 m², organizados en cuatro niveles comerciales y tres subsuelos de estacionamiento con capacidad para 1.100 vehículos.

En su primera etapa, el shopping abrió 16 locales nuevos, que se suman a los ya operativos en la zona. Próximamente, incorporará espacios gastronómicos, salas de cine de última generación, una plaza infantil y un centro médico ambulatorio, consolidando una propuesta integral para residentes y turistas.

El objetivo es posicionarse como un polo premium con la llegada de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional.

OH! Buenos Aires: el regreso del shopping a Recoleta

En la Ciudad de Buenos Aires, el histórico terreno del antiguo Buenos Aires Design se reinventa con OH! Buenos Aires, un proyecto que busca revitalizar la zona de Av. Pueyrredón y Azcuénaga.

El complejo se distingue por su diseño sustentable, que incluye cuatro patios centrales de 100 m² para iluminación natural y ventilación cruzada, reduciendo el uso de aire acondicionado y la calefacción tradicional. Esta estrategia permite bajar el consumo energético y las expensas.

El estacionamiento subterráneo tendrá espacio para 500 autos, mientras que la oferta comercial reunirá marcas como La Martina y Kosiuko, junto a firmas internacionales de lujo como Stella McCartney, Golden Goose, Hunter, Juicy Couture y Vilebrequin.

La terraza será otro punto fuerte: tendrá 160 metros dedicados a la gastronomía, con más de 30 propuestas que incluyen cadenas globales y locales. Entre las confirmadas están Le Pain Quotidien, Starbucks, Lucciano’s, Möoi y La Panera Rosa.