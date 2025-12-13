Inaugurarán un mega shopping en la zona más esperada de Buenos Aires: tendrá cines, marcas exclusivas y un amplio estacionamiento Fuente: Shutterstock

Una de las ciudades con mayor atractivo turístico de la provincia de Buenos Aires se prepara para sumar un nuevo shopping que promete cambiar la dinámica del centro urbano. Se trata de Tandil, un destino elegido durante todo el año por visitantes de distintos puntos del país, que avanza con un proyecto largamente esperado y que empieza a mostrar señales concretas de progreso.

La iniciativa no solo apunta a ampliar la oferta de servicios y espacios de consumo, sino también a revitalizar una zona clave de la ciudad.

Con una ubicación estratégica y un fuerte valor simbólico, el emprendimiento se perfila como un nuevo punto de encuentro tanto para los vecinos como para quienes llegan a Tandil en busca de descanso, gastronomía y naturaleza.

Abrirá un shopping súper moderno en Tandil

El proyecto lleva el nombre de Paseo del Banco y se desarrolla en un edificio emblemático ubicado en el corazón de la ciudad, en la intersección de las calles Pinto y Rodríguez.

El lugar no fue elegido al azar ya que se trata de una zona de alto tránsito, con fuerte actividad comercial y cercanía a distintos puntos de interés urbano.

El nombre del paseo responde a la historia del inmueble, ya que en ese espacio funcionó durante años el antiguo Banco Comercial. Si bien el edificio dejó atrás su función original, ahora será reconvertido para darle un nuevo uso comercial, adaptado a las demandas actuales de la ciudad y al crecimiento sostenido del turismo.

Cómo será el nuevo shopping que se inaugurará en Tandil

Tras la reactivación de las obras en el Paseo del Banco que lo convertirá en un polo comercial de máxima importancia, la Directora de Desarrollo Urbano del Municipio, Marina Santos, explicó cómo avanzan los trabajos: “Como toda inversión de esas características, en algún momento la empresa empezó a tratar de ver cuál era el panorama económico con el que se encontraba, básicamente porque era muy grande”, deslizó.

“A principio de año terminamos de convalidar una última reforma que fue la de los subsuelos. Las obras arrancaron hace rato, pero con tareas menores, de limpieza, readecuación y refuerzo de estructuras”, continuó en AM 1180.

Inaugurarán un mega shopping en la zona más esperada de Buenos Aires: tendrá cines, marcas exclusivas y un amplio estacionamiento Fuente: Diario Tandil

Asimismo, la funcionaria agregó: “Estamos contentos como con todas las inversiones que se hacen en Tandil y que apuestan por la ciudad de una manera tan fuerte, que además le dará una actividad que hoy por hoy no tiene”.

“El proyecto sigue siendo el inicial más allá de algunas cuestiones menores. Serán 51 locales, cuatro salas de cine, dos subsuelos, y demás. Logramos el arranque de un proyecto que teníamos en carpeta, con el compromiso de sus dueños de que eso iba a suceder”, destacó en referencia a lo que ofrecerá el shopping.

De tal modo, cerró: “Por suerte ahora empezamos a ver el movimiento. Los está manejando la empresa, pero sabemos que aproximadamente están pensando en 24 meses, más o menos. Pero, el arranque ya es motivo de alegría”, concluyó.