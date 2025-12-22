La ciudad de Tandil, uno de los destinos turísticos más elegidos de la provincia de Buenos Aires se prepara para recibir un mega shopping. El proyecto busca ofrecer una experiencia integral con 51 locales comerciales y múltiples opciones de entretenimiento para toda la familia.

¿Cuál es el nuevo shopping y dónde estará ubicado?

El centro comercial se llama Paseo del Banco y se construye sobre el histórico edificio donde funcionó el antiguo Banco Comercial, en la intersección de las calles Pinto y Rodríguez, una zona estratégica por su alta circulación y actividad comercial.

Características del Paseo del Banco

El shopping ofrecerá una amplia variedad de marcas, propuestas gastronómicas y servicios complementarios. Entre sus principales atractivos se destacan:

51 locales comerciales con marcas nacionales e internacionales.

Cuatro salas de cine con programación para todas las edades.

Estacionamiento en dos subsuelos para facilitar el acceso.

Espacios para actividades comunitarias y eventos sociales.

“Estamos contentos como con todas las inversiones que se hacen en Tandil y que apuestan por la ciudad de una manera tan fuerte, que además le dará una actividad que hoy por hoy no tiene”, indicó Marina Santos, directora de Desarrollo Urbano del municipio, en diálogo con AM 1180.

¿Cuándo será la apertura del nuevo shopping?

Las obras comenzaron hace tiempo con tareas preliminares de limpieza, readecuación y refuerzo estructural. Ahora, la construcción avanza a pleno y se estima que demandará unos 24 meses.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el plazo de ejecución será de dos años desde el inicio, por lo que la inauguración se prevé para fines de 2026. “El arranque ya es motivo de alegría”, afirmó Marina Santos, quien destacó que el proyecto “le dará a Tandil una actividad que hoy no tiene”.