Persecución en un shopping de zona Norte: un vigilador privado atropelló con un cuatriciclo a un ladrón que huía tras un robo.

Un llamativo incidente se dio en las instalaciones exteriores del shopping Unicenter, en la localidad de Martínez. Un joven de 18 años acusado de un presunto hurto resultó herido al ser atropellado por un efectivo de la seguridad privada del complejo.

La víctima permanece bajo atención médica, en tanto que el custodio fue demorado por orden de las autoridades judiciales actuantes, aunque recuperó su libertad luego de su declaración.

El hecho se originó en el sector de estacionamiento del centro comercial bonaerense a partir de una alerta interna que recibió el personal de vigilancia sobre la presunta sustracción de indumentaria de un local de Isadora dentro del establecimiento, según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con las primeras informaciones del caso, al verse descubierto, el presunto involucrado inició una huida a pie a través del playón exterior, lo que motivó que uno de los guardias del lugar comenzara a perseguirlo a bordo de un cuatriciclo motorizado.

🚨UN LADRÓN QUE HUÍA TRAS UN ROBO SE COLOCO DELANTE DE UN CUATRICICLO Y SE LO LLEVARON PUESTO



El loco quiso robar en el shopping Unicenter de Martínez por suerte el cuatriciclo está bien. pic.twitter.com/3vziMd2Lxj — Thomi (@therealthom_) May 29, 2026

La secuencia de persecución finalizó cuando el conductor del vehículo embistió de forma directa al sospechoso a alta velocidad. Como consecuencia del severo impacto, el peatón golpeó fuertemente contra el asfalto, lo que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Central de San Isidro, donde permanece alojado con pronóstico reservado.

En el plano legal, la situación procesal de ambos involucrados quedó bajo análisis de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, liderada por la fiscal María Paula Hertrig.

Por un lado, la víctima del atropello fue formalmente imputada bajo el cargo de “tentativa de hurto” y se le fijó una custodia policial preventiva durante su estadía en el hospital. Por otro, el vigilador privado fue notificado de su aprehensión bajo la carátula de “lesiones culposas graves, agravadas por la conducción de vehículo automotor”.

La fiscalía dispuso el secuestro inmediato del motovehículo utilizado en el operativo privado y ordenó la intervención de los peritos correspondientes para determinar la velocidad final del rodado y si existieron maniobras temerarias o negligentes.