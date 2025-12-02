A más de 30 años de su inauguración, uno de los shoppings más emblemáticos de Buenos Aires se prepara para una transformación sin precedentes.

Con una inversión de u$s 10 millones, el Alto Avellaneda sumará 8000 metros cuadrados y nuevas marcas que lo posicionarán como un ícono de innovación y lujo en la zona sur del conurbano.

El plan de expansión, impulsado por el grupo IRSA, no solo contempla más espacio comercial, sino también la incorporación de propuestas de entretenimiento, gastronomía y servicios.

Se renueva el Alto Avellaneda: ¿cuáles son los nuevos cambios?

Entre las novedades más destacadas se incluyen la apertura de clínica, vacunatorio, gimnasio, restaurantes y experiencias de entretenimiento que ampliarán la oferta actual.

Uno de los anuncios más esperados es la apertura de MacStation, el primer punto de venta oficial de Apple en la zona y el octavo en el país. Este local contará con el Genius Bar, donde los clientes podrán acceder a diagnósticos, asistencia técnica y recomendaciones para optimizar el rendimiento de sus dispositivos.

Nuevas marcas y renovación de imagen

El shopping, que actualmente cuenta con 123 locales, sumará nuevas marcas como Caro Cuore, Key Biscayne y Paula Cahen D’Anvers, mientras que otras reconocidas firmas como Adidas, Nike, Puma, 47 Street, Levi’s, Prüne, Starbucks e Isadora renovarán su imagen.

Además, Alto Avellaneda mantiene el único local de Zara en la zona sur, consolidando su propuesta de moda internacional.

Espacios de entretenimiento para toda la familia

Otra novedad será la incorporación de Maldini Park, un espacio pensado para el entretenimiento familiar, con propuestas gastronómicas y servicios, que estará listo para el primer trimestre de 2026.

Maldini

El centro comercial también será sede del primer punto Flash Mercado Libre, una innovadora solución para la venta de vehículos, que marca el ingreso del e-commerce al mundo físico con experiencias únicas.

¿Cuándo se inaugurará el nuevo shooping?

El proyecto de modernización se desarrollará durante tres años, con el objetivo de sumar más locales para marcas internacionales y ampliar la oferta de bienestar y ocio.