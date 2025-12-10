El centro de Mendoza experimenta una transformación histórica con la inauguración de Patio Centro, el nuevo espacio comercial y cultural que redefine la experiencia urbana.

Con más de 170 locales proyectados y una propuesta integral, Patio Centro aspira a consolidarse como el gran motor de revitalización del microcentro mendocino.

¿Cuál es el trasfondo del proyecto Patio Centro?

Este ambicioso emprendimiento está impulsado por Corrientes Palace S.A, la desarrolladora cordobesa responsable de proyectos como Patio Olmos y Paseo del Jockey.

La firma eligió un sitio emblemático de Mendoza, el predio del ex Colegio Maristas, para instalar este complejo que apunta a renovar por completo la dinámica del microcentro.

¿Qué novedades traerá el nuevo centro comercial en San Martín?

El diseño abarca más de 60.000 m² de superficie, organizados en cuatro niveles de locales comerciales y tres subsuelos de estacionamiento con capacidad para más de 1.100 autos, un recurso muy apreciado en una zona con escaso espacio para aparcar.

En esta primera etapa, se abrieron 16 nuevos locales que se suman a otros ya operativos sobre calle San Martín. Próximamente se añadirán áreas gastronómicas, salas de cine de última generación, una plaza infantil y un centro médico ambulatorio.

Descubre Patio Centro: el destino premium de compras y experiencias con marcas nacionales e internacionales en Cuyo.

La propuesta se presenta como premium, con la llegada de marcas nacionales e internacionales que elevan el estándar del consumo local.

La selección de firmas busca establecer a Patio Centro como el destino principal de compras y experiencias en la región cuyana.

¿Cuál es la función del turismo en relación con la identidad local?

Uno de los espacios más relevantes del shopping será el área dedicada a la industria vitivinícola, donde bodegas locales exhibirán sus vinos, etiquetas galardonadas y propuestas de enoturismo.

La intención es brindar una experiencia completa: comercial, sensorial y educativa, consolidando a Mendoza como la capital del vino.

Espacios verdes y empleo: mejorando la calidad de vida local

El impacto de Patio Centro no solo se limita al ámbito comercial, sino que también busca fomentar la cultura local a través de eventos y exposiciones que involucren a la comunidad.

Este enfoque integral promete atraer tanto a residentes como a turistas, convirtiendo el microcentro en un punto de encuentro vibrante.

Además, se prevé que la inauguración de Patio Centro genere un efecto positivo en la economía local, creando cientos de empleos directos e indirectos. La revitalización del área también podría incentivar a otros inversores a desarrollar proyectos en el microcentro, impulsando aún más su crecimiento.