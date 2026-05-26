Mezclar café usado con bicarbonato | Para qué sirve y por qué lo recomiendan

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En tiempos donde las soluciones caseras ganan protagonismo por su bajo costo y su impacto ambiental reducido, una combinación simple comenzó a viralizarse: mezclar café usado con bicarbonato de sodio.

Lejos de ser un truco más sin fundamento, esta mezcla tiene múltiples usos en el hogar y cada vez más personas la incorporan a su rutina diaria.

¿Para qué sirve mezclar café usado con bicarbonato?

El café molido que queda después de su preparación suele terminar en la basura, pero en realidad conserva propiedades útiles. Al combinarlo con bicarbonato de sodio, se potencia su capacidad de limpieza, desodorización y exfoliación.

Entre los principales usos que se destacan:

Eliminador de olores : el bicarbonato neutraliza olores, mientras que el café aporta un aroma agradable. Esta mezcla es ideal para colocar en la heladera, el tacho de basura o incluso en zapatos.

Limpiador natural : gracias a su textura, el café actúa como abrasivo suave y, junto al bicarbonato, ayuda a remover suciedad en superficies como ollas, sartenes o piletas.

Exfoliante corporal : en el cuidado personal, esta combinación puede utilizarse como exfoliante casero para la piel, ayudando a eliminar células muertas.

Repelente de insectos: algunas personas lo usan en exteriores para alejar hormigas u otros insectos, aunque su efectividad puede variar.

¿Por qué recomiendan mezclar café con bicarbonato?

El principal motivo por el que esta mezcla se volvió tendencia es su doble beneficio: permite reutilizar un residuo cotidiano y, al mismo tiempo, evitar el uso de productos químicos más agresivos.

Mezclar café usado con bicarbonato | Para qué sirve y por qué lo recomiendan

Además, es una alternativa accesible, fácil de preparar y versátil, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan soluciones prácticas en el hogar.

¿Cómo prepararlo correctamente?

La preparación es simple: se mezcla café usado (ya seco) con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta lograr una textura homogénea. Dependiendo del uso, se puede aplicar en seco o agregar unas gotas de agua para formar una pasta.

¿Cuáles son los factores a tener en cuenta?

Si bien es un método seguro en la mayoría de los casos, se recomienda probar primero en una superficie pequeña para evitar manchas o daños, especialmente en materiales delicados.

En definitiva, mezclar café usado con bicarbonato es una alternativa económica, sustentable y funcional que demuestra cómo pequeños hábitos pueden generar grandes cambios en el día a día.