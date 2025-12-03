Cuánto sale alquilar una carpa en Mar del Plata para pasar las fiestas y el verano 2026 Fuente: Archivo

El verano está cada vez más cerca y la ciudad de Mar del Plata se prepara para recibir a los miles de turistas que visitan sus playas año tras año.

En este sentido, y para palpitar lo que será el verano 2026, es importante conocer cuánto costará alquilar una carpa en un balneario de Mar del Plata.

Cuánto saldrá alquilar una carpa en el verano 2026 en Mar del Plata

A solamente un puñado de días para el comienzo de la temporada de verano en Mar del Plata fueron difundidos los precios que tiene el alquiler de carpas en los balnearios.

Cabe destacar que las carpas son un clásico de las playas argentinos y muchos turistas deciden alquilarlas no solo por un día, si no por la quincena entera o bien un mes completo en el caso de estar todos los días en la ciudad.

En este sentido, el popular Balneario 12, que está ubicado en Punta Mogotes y es uno de los más conocidos de todo Mar del Plata informó cuánto saldrán las carpas para el verano 2026.

Qué precio tendrán las carpas en Mar del Plata

Temporada 2026:

Valores generales:

Precio de la carpa por día: $ 80.000

Precio del estacionamiento diario: $ 15.000

Temporada completa: $ 3.600.000

Enero 2026:

Enero completo: $ 2.000.000

Primera QUINCENA de enero: $ 1.100.000

Segunda QUINCENA de enero: $ 1.200.000

Precio por 10 días: $ 800.000

Precio por una semana en enero: $ 560.000

Febrero 2026:

Febrero completo: $ 1.700.000

Primera y segunda QUINCENA de febrero: $ 900.000

Precio por una semana en febrero: $ 500.000

Verano 2026: arreglarán la ruta principal a Mar del Plata

En el marco de un plan de mejoras viales, AUBASA confirmó dos proyectos fundamentales en rutas estratégicas para quienes viajan hacia la Costa Atlántica y la ciudad de Mar del Plata.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la empresa, José Arteaga, adelantó que se iniciará la repavimentación de la Ruta Provincial 2 y la transformación de la Ruta Provincial 11 en doble mano en los sectores que aún faltan.

Según explicó, en los próximos días se lanzará la licitación para completar la repavimentación de la Ruta 2 en el tramo que une Coronel Vidal con Mar del Plata, una obra largamente esperada por su alto nivel de circulación y su impacto turístico.

El objetivo es mejorar la calzada, brindar mayor seguridad y agilizar los tiempos de viaje durante todo el año. Esta iniciativa se suma al proyecto que comenzó en el recorrido entre La Plata y Dolores, y que actualmente continúa entre Dolores y Maipú.