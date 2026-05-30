En esta noticia Resumen de proyectos aprobados en el RIGI

Tras el significativo rebote experimentado en 2025, la inversión en la Argentina perdió impulso en el arranque del nuevo año. Si bien todavía no se publicaron los datos oficiales del INDEC correspondientes al primer trimestre, los indicadores adelantados dan cuenta de una “dinámica deslucida” en los primeros meses de 2026.

El retroceso, señala un informe de Fundación Capital al que tuvo acceso El Cronista, se evidencia con claridad en el frente externo. Las importaciones de bienes de capital, el único componente que venía traccionando la recuperación durante el año pasado, registraron una caída del 14% interanual en cantidades acumuladas hasta abril.

A su vez, el ingreso de piezas y accesorios se desplomó un 30 por ciento, un fenómeno que los analistas atribuyen a una corrección natural tras el sobrestockeo corporativo previo a las elecciones de 2025.

En el plano local, la producción nacional de equipos durables también transita un escenario desafiante, fuertemente condicionado por problemas de competitividad estructural y la falta de un crédito que logre dinamizar la demanda.

En paralelo, la construcción evidenció una leve mejora en el primer trimestre, pero enfrenta un proceso de recuperación muy lento, atado a la limitación extrema que sufre la obra pública a nivel nacional, cuyos gastos de capital apenas alcanzarían el 0,4 por ciento del PBI en el año.

En medio de este panorama general de estancamiento, surge un fuerte dato positivo en el componente clasificado como “otros activos fijos”. Este segmento, que comprende fundamentalmente los gastos en exploración y evaluación de petróleo, gas natural y yacimientos mineros, viene cobrando un protagonismo inédito en el mapa económico nacional.

Según detallan los especialistas, aunque históricamente resulta un componente marginal de la inversión total, se proyecta que este año exhiba una suba del 10 por ciento interanual. De concretarse, marcaría su sexto año consecutivo en alza, logrando duplicar su volumen de negocios y nivel de desembolsos desde el año 2021.

Ante la debilidad del arranque de año en el resto de los rubros, la apuesta central de las autoridades para traccionar el ingreso de capitales pasa por la apertura externa y los nuevos marcos normativos.

El documento hace especial foco en el rol que pueden llegar a tener los acuerdos comerciales, como los negociados con Estados Unidos y el bloque UE-Mercosur, junto con la batería de regímenes especiales creados recientemente para seducir a las empresas: el RIGI, el RIMI y el flamante Super RIGI.

No obstante, los especialistas advierten que el impacto de estas grandes medidas no será inmediato y tendrá un efecto marcadamente diferenciado según el sector y la región.

Hasta el momento, el ingreso de inversión extranjera directa se mantiene en niveles moderados, promediando apenas 189 millones de dólares mensuales en el primer trimestre.

Por el lado del RIGI, si bien el Gobierno aspira a movilizar unos 100.000 millones de dólares, actualmente hay catorce proyectos aprobados que suman unos 19.000 millones, concentrados casi exclusivamente en nichos de energía y minería.

Resumen de proyectos aprobados en el RIGI

Sector Nombre del proyecto / empresa Monto de inversión declarado (mill USD) Energía Parque Solar El Quemado y Anexos (Luz del Campo S.A.) 212 Energía VMOS – Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS S.A.) 2.900 - 3.200 Energía Southern Energy – Licuefacción de GNL (Southern Energy S.A.) 6.878 Energía GEAR I SDE (GEAR I S.A.) 276 Minería (Litio) Hombre Muerto Oeste (Galán Litio / Galán SDE) 217 Minería (Cobre) Los Azules (Andes Corporación Minera S.A.) 2.672 Minería (Litio) Rincón – Proyecto de Exportación Estratégica (Rincón Mining Pty Ltd) 2.744 Industria Proyecto Siderúrgico Argentino (SIDERSA Acería SDE) 286 Infraestructura Terminal Multipropósito Timbúes (Terminal Timbúes S.A.) 277 Minería (Oro y plata) Gualcamayo - Carbonatos Profundos (Minas Argentinas S.A) 520 Minería (Litio) Fénix – Expansión Fase 1B (Minera del Altiplano S.A. / Río Tinto) 251 Minería (Oro) Veladero - Fases 8 y 9 (Barrick & Shandon Gold) 380 Minería (Oro y Plata) Diablillos (ABRASILVER) 482 Energía Ampliación Tramo I Gasoducto Perito Moreno – TGS 550

En el caso del RIMI, orientado a traccionar capitales de menor envergadura, su implementación práctica aún enfrenta escollos burocráticos. A pesar de haber sido sancionado hace casi tres meses en el Congreso y contar con avances recientes en su reglamentación mediante ARCA, el régimen todavía no se encuentra plenamente operativo por la falta de definiciones complementarias y de sistemas de gestión que agilicen las inscripciones.

A nivel macroeconómico, el análisis reconoce que la actual administración logró importantes avances en los fundamentos que deberían empujar la inversión, tales como el superávit fiscal, la reducción de la inflación y un profundo proceso de desregulación. Sin embargo, señala que persisten ciertas trabas estructurales que limitan una dinámica más virtuosa, empezando por las restricciones que todavía existen para el acceso pleno de las empresas al mercado de cambios oficial.

La última gran barrera que detalla el informe es la persistencia del elevado “costo argentino”, sumado a una productividad local que sigue corriendo de atrás frente al mundo.

Esta pérdida de competitividad generó reclamos concretos por parte de entidades como la Unión Industrial Argentina, que solicitó un esquema similar al RIGI para la industria tradicional.

Para que la inversión deje de ser apenas un rebote técnico, la consultora concluye que será indispensable consolidar reglas de juego estables y superar el comportamiento empresarial de “esperar y ver” que podría agravarse ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 2027.