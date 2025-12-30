En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por el ingreso de una fuerte tormenta en la previa de Año Nuevo. El temporal traerá lluvias por dos días seguidos junto con fuertes ráfagas de viento para calmar la ola de calor que experimenta el país.
Cuándo llega la tormenta
La provincia de San Juan se encuentra bajo alerta roja por el ingreso de fuertes lluvias. Las precipitaciones comenzarán durante el mediodía del martes 30 y aumentarán su intensidad conforme pasen las horas. Están pronosticadas ráfagas de viento de hasta 31 kilómetros por hora y actividad eléctrica.
Desde su página oficial, el SMN informó que la tormenta se prolongará durante todo el miércoles 31 de diciembre. Serán chubascos aislados hasta el mediodía y fuertes precipitaciones durante la tarde y noche que aliviaron los 36 grados de sensación térmica. los vientos noreste alcanzarán los 50 kilómetros por hora.
Qué otras provincias están bajo alerta para Año Nuevo
En línea con su pronóstico del clima, el organismo informó que hay alerta por tormentas para la noche del 31 de diciembre. Las mismas son:
- Misiones
- Corrientes
- Formosa
- San Luis
- Mendoza
- Jujuy
Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:
- Martes 30: cielo despejado con temperaturas de entre 31° y 37°.
- Miércoles 31: ola de calor con máximas de 39°.
- Jueves 1: cielo despejado y vientos intensos con temperaturas de entre 21° y 30°.
- Viernes 2: desciende la temperatura a una mínima de 19°.