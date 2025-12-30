El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por el ingreso de una fuerte tormenta en la previa de Año Nuevo. El temporal traerá lluvias por dos días seguidos junto con fuertes ráfagas de viento para calmar la ola de calor que experimenta el país.

Cuándo llega la tormenta

La provincia de San Juan se encuentra bajo alerta roja por el ingreso de fuertes lluvias. Las precipitaciones comenzarán durante el mediodía del martes 30 y aumentarán su intensidad conforme pasen las horas. Están pronosticadas ráfagas de viento de hasta 31 kilómetros por hora y actividad eléctrica.

Pronóstico del tiempo del SMN para el miércoles 31.

Desde su página oficial, el SMN informó que la tormenta se prolongará durante todo el miércoles 31 de diciembre. Serán chubascos aislados hasta el mediodía y fuertes precipitaciones durante la tarde y noche que aliviaron los 36 grados de sensación térmica. los vientos noreste alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

Qué otras provincias están bajo alerta para Año Nuevo

En línea con su pronóstico del clima, el organismo informó que hay alerta por tormentas para la noche del 31 de diciembre. Las mismas son:

Misiones

Corrientes

Formosa

San Luis

Mendoza

Jujuy

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: