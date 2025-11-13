Uno de los shoppings más emblemáticos del gran Buenos Aires tiene planes de expansión. El Alto Avellaneda prevé sumar 8000 metros cuadrados (m²) y demandará una inversión de más de u$s 10 millones Las obras se realizan en el sector donde antes funcionaba La Cancha, el espacio de fútbol 5, y se extenderán durante el próximo año, con una primera etapa prevista para el primer trimestre de 2026.

El proyecto busca incorporar nuevos espacios -entre entretenimiento, gastronomía y servicios- en un centro que recibe más de 8 millones de visitantes al año, mientras que otra porción quedará disponible para marcas que planean desembarcar en el sur del AMBA. Si bien la compañía no detalló los nombres de las firmas que ingresarán, IRSA, dueña del centro comercial, afirmó que muchas de ellas son marcas internacionales.

En el último año, la compañía anunció nuevas aperturas en los shoppings que opera. Entre ellas Victoria’s Secret, que inaugurará su tienda en Alto Palermo el 22 de noviembre, y Bath & Body Works, ya operativa en ese mismo centro comercial. Decathlon inaugurará su primer local en el primer semestre del año próximo, en el shopping Abasto. También se sumaron Sandro, Adolfo Domínguez y Montblanc, mientras que Farm Rio, The Kooples y Emporio Armani tienen previstas sus llegadas entre 2026 y 2027 en Alcorta Shopping y Patio Bullrich.

Últimos movimientos

El año pasado IRSA le había comprado a Grupo De Narváez (GDN) el terreno lindero al shopping, donde en la actualidad funciona una sucursal de Hiper ChangoMâs, McDonald’s e Easy, entre otros.

El lote tiene una capacidad total de 86.861 m², con una superficie construida de 31.660 m². El precio de compra se fijó en u$s 12,2 millones.

El terreno adquirido tiene la posibilidad de sumar más metros cuadrados edificados. Fuentes de la compañía indicaron que ya está prevista una ampliación, pero todavía no hay fecha confirmada.

En su momento, el presidente de IRSA, Eduardo Elsztain había señalado que la operación formaba parte de la política de la compañía de renovar los 14 centros comerciales que operaban. Además con la transacción se buscaba consolidar el liderazgo en el sector y continuar innovando en la zona sur del Gran Buenos Aires.

El Alto Avellaneda fue inaugurado en 1995 donde antiguamente funcionaba el mercado de lanas de Avellaneda. Los terrenos fueron adquiridos en los años 80 por Carrefour, que luego los vendieron al empresario Sergio Grosskopf, que en asociación con Perez Companc construyó el centro comercial.

En diciembre de 1997 el centro comercial fue comprado por IRSA. En tanto que Walmart se quedó con la propiedad del terreno, hasta que la cadena decidió salir del país hace tres años, cuando GDN adquirió sus activos y realizó el cambio de bandera con ChangoMâs.

Tras la pandemia, el centro comercial había perdido la presencia de marcas como Falabella -que dejó de operar en el país- y Garbarino, que ocupaban grandes espacios. Para superar este traspié, en 2022 la compañía había anunciado un plan de inversiones de u$s 20 millones para sumar propuestas innovadoras y atractivas para los consumidores.