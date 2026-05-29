El indicador de JP Morgan que mide el nivel de riesgo que presenta la deuda Argentina para los inversores perforó un nivel clave, los 500 puntos este jueves, pero la tendencia se profundiza en la jornada de hoy.

Esto se da en el marco de las negociaciones entre EEUU e Irán por la apertura del estrecho de Ormuz. Eso genera un escenario optimista en Wall Street, que se traslada a la deuda local.

Los bonos argentinos suben hasta 0,2% en Wall Street en una jornada marcada por los avances de un acuerdo temporal entre Washington e Irán para extender el cese al fuego y negociar sobre el programa nuclear iraní.

Aun así, el mercado sigue cauteloso porque el conflicto en Medio Oriente todavía genera incertidumbre sobre el petróleo y el Estrecho de Ormuz.

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