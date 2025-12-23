Comprar zapatillas nuevas puede significar un gran costo, sobre todo si se busca invertir en marcas reconocidas. En este contexto, los outlets se presentan como la alternativa ideal para conseguir modelos originales a precios accesibles.

Entre las opciones más destacadas, Asics ofrece dos sucursales outlet en Buenos Aires, donde es posible encontrar descuentos que llegan al 50% off.

¿Dónde conseguir zapatillas al 50% off?

Los outlets de Asics comercializan productos de temporadas anteriores, artículos discontinuados y modelos con detalles estéticos menores, todos con rebajas significativas que pueden superar el 50% del valor original.

Además, la marca cuenta con un outlet online, que permite comprar desde cualquier lugar y acceder a promociones exclusivas, como envío sin cargo.

En estas fiestas, Asics regala $ 50.000 aplicando el cupón ASICS50, además de ofrecer 9 cuotas sin interés y envío gratis en productos seleccionados para compras online.

¿Cuánto cuestan unas zapatillas Asics?

En los locales tradicionales, las zapatillas Asics para running, trail o entrenamiento suelen costar entre $200.000 y $400.000, aunque en la tienda online pueden encontrarse descuentos y promociones especiales.

Asics

En los outlets es posible encontrar pares desde valores mucho más competitivos, lo que representa un ahorro considerable sin resignar calidad.

¿Dónde quedan los outlets de Asics?

En Buenos Aires, las principales opciones para conseguir zapatillas Asics con descuento son:

Unicenter Shopping

Soleil Premium Outlet

Distrito Arcos Outlet

Además, la marca tiene locales en zonas comerciales como Corrientes, Pueyrredón, Florida y La Plata, donde suelen aparecer descuentos puntuales y liquidaciones de stock.