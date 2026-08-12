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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de agosto y hay un aviso especial para los jubilados y pensionados con DNI terminados en 2, 3, 4 y 5.
Los adultos mayores de Argentina y aquellas personas que reciban algún tipo de pensión, verán acreditado durante el transcurso del mes un incremento de 1,89% por la fórmula de movilidad.
Además, algunos habitantes recibirán un bono de $70.000, por lo que quienes tengan DNI terminados en 2, 3, 4 y 5 deberán prestar especial atención a las fechas establecidas en el calendario.
Jubilados con DNI terminados en 2, 3, 4 y 5: cuándo cobran
El calendario varía de acuerdo con si el beneficiario cobra el haber mínimo o uno superior. Las fechas correspondientes son:
- DNI terminado en 2: 12 de agosto si cobra el haber mínimo.
- DNI terminado en 3: 13 de agosto si cobra el haber mínimo.
- DNI terminado en 4: 14 de agosto si cobra el haber mínimo.
- DNI terminado en 5: 18 de agosto si cobra el haber mínimo.
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto si superan el haber mínimo.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto si superan el haber mínimo.
¿Cuánto cobran los jubilados en agosto?
Con el aumento del 1,89%, el haber mínimo quedó establecido en $419.775,93. A este monto se suma el bono de $70.000 para quienes cumplen con los requisitos.
De esta manera, los jubilados que perciben el haber mínimo y reciben el bono alcanzarán un ingreso total de $489.775,93 durante agosto.
Quienes cobren por encima del mínimo también podrán recibir un bono proporcional, hasta alcanzar ese mismo monto total.
Bono de $70.000: quiénes lo reciben
El refuerzo extraordinario está destinado a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, además de otros beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.
También se actualizaron los montos de otras prestaciones.
- La PUAM quedó en $335.820,74 más el bono.
- Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzan $293.843,15 más el refuerzo.
Los pagos se realizarán según el calendario habitual de ANSES, de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación correspondiente.
Se recomienda chequear el calendario de pagos oficial que publica el ANSES mensualmente.