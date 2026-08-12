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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de agosto y hay un aviso especial para los jubilados y pensionados con DNI terminados en 2, 3, 4 y 5.

Los adultos mayores de Argentina y aquellas personas que reciban algún tipo de pensión, verán acreditado durante el transcurso del mes un incremento de 1,89% por la fórmula de movilidad.

Además, algunos habitantes recibirán un bono de $70.000, por lo que quienes tengan DNI terminados en 2, 3, 4 y 5 deberán prestar especial atención a las fechas establecidas en el calendario.

Quienes tengan DNI terminados en 2, 3, 4 y 5 deberán prestar especial atención a las fechas establecidas en el calendario. (Fuente: Shutterstock

Jubilados con DNI terminados en 2, 3, 4 y 5: cuándo cobran

El calendario varía de acuerdo con si el beneficiario cobra el haber mínimo o uno superior. Las fechas correspondientes son:

DNI terminado en 2 : 12 de agosto si cobra el haber mínimo.

DNI terminado en 3 : 13 de agosto si cobra el haber mínimo.

DNI terminado en 4 : 14 de agosto si cobra el haber mínimo.

DNI terminado en 5 : 18 de agosto si cobra el haber mínimo.

DNI terminados en 2 y 3 : 26 de agosto si superan el haber mínimo.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto si superan el haber mínimo.

¿Cuánto cobran los jubilados en agosto?

Con el aumento del 1,89%, el haber mínimo quedó establecido en $419.775,93. A este monto se suma el bono de $70.000 para quienes cumplen con los requisitos.

De esta manera, los jubilados que perciben el haber mínimo y reciben el bono alcanzarán un ingreso total de $489.775,93 durante agosto.

Con el aumento del 1,89%, el haber mínimo quedó establecido en $419.775,93. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Inside Creative House

Quienes cobren por encima del mínimo también podrán recibir un bono proporcional, hasta alcanzar ese mismo monto total.

Bono de $70.000: quiénes lo reciben

El refuerzo extraordinario está destinado a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, además de otros beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

También se actualizaron los montos de otras prestaciones.

La PUAM quedó en $335.820,74 más el bono.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzan $293.843,15 más el refuerzo.

Los pagos se realizarán según el calendario habitual de ANSES, de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación correspondiente.

Se recomienda chequear el calendario de pagos oficial que publica el ANSES mensualmente.