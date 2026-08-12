Tras el fallecimiento de Jorge Messi a sus 68 años, Lionel Messi habló por primera vez y le dedicó una sentida carta a su papá, la cual compartió a través de su cuenta de Instagram.

En la publicación, Lionel Messi hizo mención de la dolorosa situación que atraviesan tanto él como su familia y expresó que “se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más”.

Lionel Messi despidió a Jorge con un emotivo mensaje

Dentro de la carta que escribió, Lionel Messi hizo mención de la Copa del Mundo y el deseo que tenía de poder ganar la final para dedicársela a su papá, Jorge.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, manifestó el capitán de la Selección Argentina.

Por su parte, el rosarino señaló que “no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”, aseveró.

La carta de Lionel Messi a su papá. Instagram Lionel Messi

Sobre la final con España, Lionel Messi destacó: “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, esbozó en total sinceridad.

La carta completa de Lionel Messi a su papá

En la carta dedicada a Jorge, Lionel Messi escribió: “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, comenzó.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, agregó respecto de la Copa del Mundo.

En ese sentido, agregó: “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, reveló el capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi compartió la carta en sus redes sociales. Instagram

“Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, relató el mejor futbolista del mundo.

Lionel Messi puso en duda su continuidad en el fútbol

Respecto de su futuro como profesional, manifestó: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final . ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“, escribió.

“Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, sumó el ex Barcelona y PSG.

Además, Lionel Messi sumó: “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”.

La conmovedora dedicatoria de Lionel Messi

En la parte final de la carta, Lionel Messi expresó: “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, concluyó.