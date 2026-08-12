La única provincia de Argentina que ya la cobraba a los extranjeros por la salud.

El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó que los extranjeros no residentes deberán pagar por la atención médica no urgente en los hospitales nacionales. La medida quedó establecida mediante la Resolución N° 1066/2026, publicada por el Gobierno nacional. Sin embargo, una provincia argentina ya había implementado un sistema similar hace algunos años.

Salta ya cobraba la atención médica a extranjeros no residentes

En Salta, desde principios de 2024, la gestión del gobernador Gustavo Sáenz puso en marcha el cobro de las prestaciones sanitarias para extranjeros no residentes en los hospitales provinciales.

La medida permitió reducir los costos operativos del sistema de salud y destinar esos recursos a la compra de ambulancias e insumos para los hospitales. Además, según las autoridades provinciales, contribuyó a revertir la llegada de los denominados “tours de salud” provenientes de países vecinos.

Salta ya cobraba la atención médica a extranjeros no residentes. Unsplash.

“Ahora tenemos camas para nuestros pacientes”: qué dijo el ministro de Salud de Salta

Recientemente, el ministro de Salud salteño, Federico Mangione, destacó que “ahora tenemos camas para nuestros pacientes”, al recalcar la idea central que inspiró la decisión del Ejecutivo provincial: privilegiar los recursos disponibles para la atención de los salteños y atender a un criterio de justicia ante la falta de reciprocidad en el extranjero para los ciudadanos de la provincia.

Cuántos extranjeros dejaron de atenderse en los hospitales de Salta

La implementación de la medida tuvo un fuerte impacto en la cantidad de pacientes extranjeros atendidos en los hospitales provinciales.

De los 31.561 pacientes extranjeros atendidos en 2023, se pasó a 77 en 2024 y a apenas 10 hasta julio de este año. Esta drástica reducción en la demanda de atención por parte de pacientes no residentes impactó positivamente en la operatividad de los centros de salud.

Cuántos extranjeros dejaron de atenderse en los hospitales de Salta. Unsplash.

El ahorro permitió comprar 34 nuevas ambulancias

Hasta ahora, el dinero ahorrado permitió la adquisición de 34 nuevas ambulancias. Esta mejora en la capacidad de respuesta ante emergencias constituye, según las autoridades provinciales, un ejemplo de cómo la gestión de los recursos puede traducirse en beneficios directos para los salteños.

Qué atención médica seguirán recibiendo gratis los extranjeros

En la Resolución nacional se especifica que, al igual que en Salta, la atención de emergencias seguirá garantizada para todas las personas.

De esta manera, será atendida toda situación que represente un riesgo real e inminente para la vida o las funciones vitales del paciente, independientemente de su nacionalidad o condición de residencia.