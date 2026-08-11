La multinacional Unilever cerró su planta de vegetales deshidratados ubicada en Guaymallén, Mendoza, y desvinculó a los 60 empleados que trabajaban allí. De acuerdo con la compañía, la medida responde a una transformación en los hábitos de consumo y a la necesidad de mejorar la eficiencia de sus operaciones.

La fábrica elaboraba los insumos utilizados por Knorr, una de las principales marcas de alimentos de Unilever. Según fuentes al tanto de las negociaciones, el proceso de desvinculación se realizó de manera ordenada y los trabajadores recibieron las indemnizaciones correspondientes. No se registraron conflictos gremiales ni judiciales.

Por qué Unilever cerró su planta de vegetales en Mendoza

La instalación tenía capacidad para procesar unas 3.500 toneladas de vegetales, que posteriormente eran utilizados en productos como las tradicionales sopas en sobre de Knorr, una categoría que durante años tuvo un lugar central dentro del negocio de la marca.

Parte del procesamiento posterior se realizaba en la planta de alimentos que Unilever posee en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde también se elaboran caldos en cubo, sopas y paquetes de vegetales deshidratados.

Tras el cierre de la planta mendocina, la compañía comenzará a comprar a proveedores externos la materia prima que anteriormente procesaba internamente. La decisión está relacionada con una reducción de los volúmenes de producción en una categoría que perdió participación dentro del portafolio de la empresa.

Por qué Unilever cerró su planta de vegetales en Mendoza. Foto: Wikimedia Commons.

Las sopas de Knorr y el cambio en los hábitos de consumo

Desde Unilever explicaron que las sopas tienen un consumo fuertemente estacional, ya que la demanda aumenta durante el invierno y disminuye considerablemente durante el resto del año.

Esta característica genera costos fijos asociados a una infraestructura productiva que, según la compañía, dejó de resultar conveniente frente al nivel de actividad del segmento.

En su comunicado oficial, la empresa describió el cierre como parte de “la evolución del negocio de alimentos y de la transformación permanente del modelo operativo para seguir fortaleciendo la competitividad y adaptarse a los cambios que atraviesan los hábitos de consumo y la industria de alimentos a nivel global”.

Unilever también aclaró que el cierre de la planta de Guaymallén no modifica sus operaciones en Argentina ni afecta la continuidad comercial de Knorr.

Qué productos de Knorr busca impulsar Unilever

La estrategia de la compañía apunta a ampliar la presencia de Knorr en categorías con consumo durante todo el año.

Según fuentes de la empresa, los consumidores buscan cada vez más opciones prácticas y versátiles que puedan incorporarse a la alimentación cotidiana sin depender de una determinada época del año.

En línea con esta tendencia, Knorr incorporó recientemente productos como pastas, risottos y ramen, un plato de origen japonés, entre otras alternativas que presentan una demanda menos vinculada con la temporada invernal.

Qué productos de Knorr busca impulsar Unilever.

Qué pasará con la producción de Knorr tras el cierre

El cambio también implica una modificación en la estructura productiva de la compañía. La decisión de dejar de procesar vegetales en Guaymallén responde, entre otros factores, a la necesidad de contar con una operación más eficiente y flexible.

Mantener una instalación destinada específicamente a la deshidratación de vegetales para una categoría cuyo peso dentro del negocio disminuyó dejó de ser rentable para el esquema productivo que Unilever busca implementar.

La materia prima que antes era procesada en Mendoza será reemplazada por insumos adquiridos a proveedores externos, mientras que Knorr continuará con la producción y comercialización de sus productos en Argentina.

Unilever continuará con sus operaciones en Argentina

Unilever tiene más de 100 años de presencia en Argentina y aseguró que continuará operando en el mercado local.

En su comunicado, la multinacional reafirmó su compromiso con el país y señaló que continuará trabajando para construir “un negocio cada vez más ágil, competitivo y preparado para crecer de manera sostenible”.

La compañía confirmó además que Knorr seguirá desarrollando y comercializando sus productos en Argentina, pese al cierre de la planta de vegetales deshidratados de Guaymallén.