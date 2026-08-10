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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el calendario de pagos de agosto y confirmó quiénes serán los primeros jubilados y pensionados en cobrar sus haberes.

Además del aumento previsto por la fórmula de movilidad, un grupo de beneficiarios también recibirá un bono extraordinario.

Algunos jubilados y pensionados cobrarán sus pensiones el lunes 10 de agosto. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Geber86

El lunes 10 de agosto marcará el inicio de los pagos para distintas prestaciones. Sin embargo, no todos cobrarán ese día, ya que el cronograma se organiza según la terminación del DNI y el tipo de beneficio que percibe cada titular .

Qué jubilados y pensionados cobran el lunes 10 de agosto, según ANSES

De acuerdo con el calendario oficial de ANSES, el lunes 10 de agosto cobrarán los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 0.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 0 y 1.

En el caso de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo , los pagos comenzarán recién el 25 de agosto, también de acuerdo con la terminación del documento.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en agosto con el aumento y el bono

Durante agosto, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,89%, correspondiente a la actualización por movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio publicado por el INDEC.

Además, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo percibirán un bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $489.775,93, compuesto por el haber actualizado de $419.775,93 más el refuerzo extraordinario.

Durante agosto, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,89%(Foto: archivo).

Por su parte, quienes cobren por encima del haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta completar ese mismo monto total de $489.775,93.

Calendario de pagos ANSES para jubilados y pensionados en agosto

Para quienes cobran hasta un haber mínimo, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 : 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto.

En tanto, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán entre el 25 y el 31 de agosto, según la terminación del DNI.