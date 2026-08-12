La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene actualizado el calendario de pagos para adultos mayores y los jubilados y pensionados cuyo DNI finalice de determinada manera cobrarán entre el miércoles 12 y el viernes 14 de agosto .

Además de su haber mensual, y un aumento estipulado en torno a los 1,89 puntos porcentuales, algunos argentinos percibirán un bono de 70.000 pesos. Conoce todos los detalles al respecto.

ANSES: qué jubilados cobran el miércoles 12 de agosto

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo reciben sus haberes según la terminación del DNI durante la segunda semana de agosto.

Este miércoles 12 de agosto será el turno de quienes tengan DNI terminado en 2, siempre que cobren una jubilación o pensión que no supere el haber mínimo.

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El jueves 13, en tanto, cobrarán los beneficiarios con DNI terminado en 3. El viernes 14 será el turno de quienes tengan el documento finalizado en 4.

Jubilados con DNI terminado en 2, 3 y 4: cuánto cobran

El haber mínimo de agosto quedó establecido en $419.775,93, luego de la actualización del 1,89% correspondiente a la fórmula de movilidad.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen con las condiciones establecidas por ANSES, por lo que el ingreso total llega a $489.775,93.

El calendario de esta semana queda de la siguiente manera:

Miércoles 12 : DNI terminados en 2 .

Jueves 13 : DNI terminados en 3 .

Viernes 14 : DNI terminados en 4 .

ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en agosto

El refuerzo está destinado a los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo. Quienes cobran por encima de ese monto reciben un bono proporcional hasta alcanzar el máximo establecido.

También se actualizó el monto de la PUAM, que con el bono incluido asciende a $405.820,74. En las PNC por Invalidez y Vejez, el total alcanza los $363.843,15.

Por su parte, quienes cobren jubilaciones superiores al haber mínimo tendrán su propio cronograma a partir del 25 de agosto, de acuerdo con la terminación del DNI.

Otras fechas de cobro: cuándo pagan a beneficiarios de AUH, SUAF, Embarazo, Prenatal y Maternidad

Además de los jubilados y adultos mayores de Argentina, la ANSES mantiene vigente el calendario de pagos para beneficiarios de otras asistencias sociales:

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Importante: la Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pagos para todas las terminaciones de DNI.

Además de los jubilados y adultos mayores de Argentina, la ANSES mantiene vigente el calendario de pagos para beneficiarios de otras asistencias sociales. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Geber86

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todos los DNI (primera quincena): del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Todos los DNI (segunda quincena): del 24 de agosto al 11 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de agosto al 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo - Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Prestación por Desempleo - Plan 2