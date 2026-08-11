Oficial ANSES: confirman la apertura de la segunda convocatoria de la Beca Progresar.

La Beca Progresar Obligatorio del ANSES abrió su segunda convocatoria de 2026, destinada a jóvenes que necesitan completar sus estudios secundarios. La inscripción comenzó este lunes 10 de agosto y permanecerá disponible hasta el 4 de septiembre.

Esta instancia está dirigida principalmente a quienes no participaron de la primera etapa o recibieron una respuesta negativa a su solicitud. Para acceder al beneficio, los postulantes deberán cumplir una serie de condiciones vinculadas con su edad, situación educativa, ingresos y documentación.

Cuáles son los requisitos para acceder a la Beca Progresar

Los interesados deben reunir determinadas condiciones para poder presentar su solicitud. Entre los principales requisitos establecidos para esta convocatoria se encuentran:

Ser argentino, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal y DNI.

Tener entre 16 y 24 años al momento en que finalice la inscripción.

Contar con ingresos personales y familiares que no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Ser estudiante regular y cumplir con las exigencias académicas del programa.

Participar de las actividades complementarias previstas.

Tener el esquema de vacunación completo o en proceso, según corresponda por edad.

Para acceder al beneficio, los postulantes deberán cumplir una serie de condiciones vinculadas con su edad, situación educativa, ingresos y documentación (Fuente: archivo).

La condición relacionada con los ingresos familiares contempla una excepción para jóvenes que sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada bajo el artículo 9 de la Ley 13.478. Además, el cumplimiento de los requisitos académicos será evaluado de acuerdo con las reglas específicas del programa.

Cómo hacer la inscripción a la Beca Progresar

Para iniciar el trámite es necesario disponer de una cuenta activa en Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o billetera virtual a nombre del estudiante para recibir el pago correspondiente.

El procedimiento se realiza desde la plataforma oficial de Progresar. Allí hay que elegir la línea correspondiente, ingresar con CUIL y contraseña de Mi Argentina y revisar los datos personales que el sistema carga automáticamente.

Luego, el postulante deberá completar una encuesta y aportar la información relacionada con su trayectoria educativa. Una vez verificados todos los datos, tendrá que enviar el formulario para completar la inscripción antes del 4 de septiembre.