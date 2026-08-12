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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0271 (Excremento) y las letras son: C H M Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 12 de agosto

 1°0271 11°7574 
 5317  12°0317
 3°8705  13°5520 
 8505  14°8782 
 2008  15°6078 
 6°4962  16°8308
 2466  17°1155 
 0528  18°8563 
 3054  19°7558 
 10°9401  20°2526 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 12 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 12 de agosto. A la cabeza salió el número 8852 - Madre e hijo.

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 1°8852 11°8694 
 9281   12°7417
 3°4543  13°0004 
 8591  14°5163 
 0879  15°8634 
 6°7869  16°4880
 3166  17°8198 
 3356  18°7464 
 0461  19°6094 
 10°7236  20°5933 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, oportunidades y liberación de cargas. Indica que algo negativo puede transformarse en un recurso útil.

También puede reflejar vergüenza, desorden o necesidad de poner límites. El contexto y tus emociones en el sueño afinan su significado.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, cariño y lazos familiares. Puede señalar necesidades afectivas o búsqueda de seguridad emocional.

También puede simbolizar crecimiento, responsabilidad y nuevos comienzos. A veces revela preocupaciones por la familia o el equilibrio entre dar y recibir apoyo.