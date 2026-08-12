Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0271 (Excremento) y las letras son: C H M Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 12 de agosto

1° 0271 11° 7574 2° 5317 12° 0317 3° 8705 13° 5520 4° 8505 14° 8782 5° 2008 15° 6078 6° 4962 16° 8308 7° 2466 17° 1155 8° 0528 18° 8563 9° 3054 19° 7558 10° 9401 20° 2526

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 12 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 12 de agosto. A la cabeza salió el número 8852 - Madre e hijo.

1° 8852 11° 8694 2° 9281 12° 7417 3° 4543 13° 0004 4° 8591 14° 5163 5° 0879 15° 8634 6° 7869 16° 4880 7° 3166 17° 8198 8° 3356 18° 7464 9° 0461 19° 6094 10° 7236 20° 5933

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, oportunidades y liberación de cargas. Indica que algo negativo puede transformarse en un recurso útil.

También puede reflejar vergüenza, desorden o necesidad de poner límites. El contexto y tus emociones en el sueño afinan su significado.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, cariño y lazos familiares. Puede señalar necesidades afectivas o búsqueda de seguridad emocional.

También puede simbolizar crecimiento, responsabilidad y nuevos comienzos. A veces revela preocupaciones por la familia o el equilibrio entre dar y recibir apoyo.