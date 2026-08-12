La pava eléctrica se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina: permite calentar agua en pocos minutos y resulta práctica para preparar mate, café, té o distintas infusiones. Sin embargo, con el uso frecuente puede acumular sarro en su interior, especialmente en zonas donde el agua contiene una mayor concentración de minerales.

Aunque muchas personas esperan a que aparezcan manchas blancas para hacer una limpieza profunda, los especialistas recomiendan mantener una frecuencia regular para evitar que la acumulación se vuelva difícil de remover y termine afectando el funcionamiento del aparato.

Cada cuánto hay que limpiar la pava eléctrica para eliminar el sarro

La frecuencia depende principalmente de la dureza del agua y de cuánto se utilice la pava eléctrica. Como referencia general, una limpieza para eliminar el sarro puede realizarse una vez al mes si el electrodoméstico se usa todos los días.

Cada cuánto hay que limpiar la pava eléctrica para eliminar el sarro. Gemini

En hogares donde el agua tiene una alta concentración de minerales, puede ser necesario realizarla con mayor frecuencia. En cambio, si la pava se utiliza ocasionalmente y el agua es blanda, el intervalo puede ser más amplio.

Una señal clara de que llegó el momento de limpiarla es observar depósitos blancos o grisáceos en las paredes y el fondo, notar cambios en el sabor del agua o comprobar que el aparato tarda más tiempo de lo habitual en calentar.

Por qué se forma sarro en la pava eléctrica

El sarro aparece principalmente por la presencia de minerales disueltos en el agua, especialmente calcio y magnesio. Cuando el agua se calienta, parte de estos minerales puede precipitar y adherirse a las superficies internas de la pava.

Con el tiempo, esa capa puede aumentar y generar una superficie áspera y blanquecina en el interior del electrodoméstico.

Además de afectar su aspecto, una acumulación importante puede hacer que la pava necesite más tiempo para calentar el agua y que su funcionamiento sea menos eficiente.

Cómo limpiar la pava eléctrica y quitar el sarro

Una de las formas más utilizadas para eliminar depósitos minerales consiste en emplear una solución ácida, que ayuda a desprender las acumulaciones adheridas a las paredes internas.

Limpieza con vinagre

El vinagre blanco puede utilizarse como desincrustante doméstico. Para hacerlo:

Colocar en la pava una mezcla de agua y vinagre blanco. Encender el aparato y dejar que la solución se caliente. Apagarla y dejar actuar la mezcla durante un tiempo. Vaciar el contenido y enjuagar varias veces con agua limpia. Finalmente, hervir agua limpia y descartarla para eliminar cualquier resto de vinagre.

Es importante seguir las indicaciones del fabricante, especialmente si el manual de la pava establece productos o procedimientos específicos para eliminar el sarro.

Poner vinagre en la pava eléctrica. Gemini IA.

Qué hacer para evitar que vuelva a acumularse sarro

La limpieza periódica ayuda a controlar la formación de depósitos minerales, pero también hay algunos hábitos que pueden reducir su acumulación.

Después de utilizar la pava, conviene vaciar el agua que haya quedado en su interior en lugar de dejarla almacenada durante largos períodos. También es recomendable mantener el interior limpio y realizar una descalcificación periódica según la frecuencia de uso y la dureza del agua.

Si la pava eléctrica se utiliza todos los días, incorporar la limpieza como parte de la rutina mensual permite evitar que el sarro se acumule durante meses y se vuelva más difícil de remover.