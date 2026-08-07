Acompañamiento Social: quiénes cobran los $78.000 en agosto de 2026 y cómo se paga mediante la ANSES

Los titulares del Programa Acompañamiento Social (PAS) vuelven a cobrar $78.000 durante agosto de 2026, sin cambios respecto de los meses anteriores, según confirmó el Ministerio de Capital Humano.

El pago se acredita a través de ANSES, aunque el programa depende de Capital Humano, tal como ocurre con el resto de las prestaciones sociales que administra el organismo.

Quiénes cobran el Acompañamiento Social

El PAS surgió tras la reorganización del ex Potenciar Trabajo y está dirigido a un grupo específico de personas con mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral formal .

Entre los principales destinatarios se encuentran:

Personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad social .

Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

Personas con discapacidad.

Familias en situación crítica derivadas desde Unidades de Desarrollo Local.

No existe actualmente un formulario para solicitar el ingreso al programa: solo continúan cobrando quienes ya integraban el padrón desde la reorganización de 2024, cuando el Gobierno dividió el ex Potenciar Trabajo en dos esquemas distintos.

Mientras el Acompañamiento Social quedó reservado para quienes tienen mayores obstáculos para acceder a un empleo formal, el otro programa surgido de esa división, Volver al Trabajo, apunta a la capacitación y la reinserción laboral, con requisitos y montos que se actualizan de forma independiente.

ANSES extendió el programa hasta 2028

El Gobierno confirmó un cambio clave a través de la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano: la vigencia del Acompañamiento Social pasó de 24 a 48 meses.

Con esta extensión, el programa continuará activo, en principio, hasta abril de 2028, siempre que los beneficiarios mantengan las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Entre los requisitos para conservar la prestación se encuentran:

No percibir jubilaciones ni otras prestaciones sociales de forma simultánea.

Participar de talleres, actividades de capacitación o tareas comunitarias cuando se lo requiera.

Cumplir con los controles de salud y vacunación correspondientes.

Mantener actualizada la información socioeconómica ante los organismos estatales.

El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la suspensión o baja de la prestación, por lo que desde ANSES recomiendan mantener los datos personales al día.

La acreditación de agosto comenzó el miércoles 5 de agosto, en el mismo esquema de pagos que utiliza el organismo para el resto de sus prestaciones sociales.

Para chequear si el beneficio está activo, hay que ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social a alguna de estas dos vías:

La plataforma Mi ANSES .

La aplicación Mi Argentina, en la sección “Mis Cobros”.

El monto de $78.000 no incluye aguinaldo ni bonos extraordinarios y, hasta el momento, el Gobierno no anunció un aumento para lo que resta del año.

Quienes detecten alguna irregularidad en el pago deben realizar el reclamo exclusivamente por los canales oficiales de ANSES, sin recurrir a gestores ni intermediarios.