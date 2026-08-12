Hace cuatro años, cuando Guillermo Langot, Nicolás Hoffmann y Fabricio Di Fiorio empezaron a mirar de cerca la industria de la investigación de mercado y de opinión pública en América Latina, se toparon con algo que no cerraba.

Es que en plena era digital, el sector seguía funcionando como en los años 90: centros de llamadas físicos, entre el 60 y el 70% del presupuesto destinado a operaciones —reclutamiento, capacitación, infraestructura— y campañas que tardaban entre una y dos semanas en salir a la calle. La consecuencia era directa: solo el 20% de las empresas podía pagar estudios de opinión pública o de mercado de forma sistemática. El resto, el 80%, quedaba afuera. No por falta de interés, sino por costo.

“Vimos una ineficiencia gigante. Las encuestadoras gastaban más dinero en operaciones que en lo que realmente generaba valor: el análisis de datos. Y las empresas pequeñas y medianas no tenían acceso a herramientas que les permitieran entender a sus clientes o medir la opinión pública. Eso nos pareció un problema de mercado, no una limitación tecnológica”, recuerda Langot.

Ahí estaba la oportunidad, pero no era solo una oportunidad de negocio: era una ineficiencia estructural que la arquitectura digital moderna podía resolver.

Oppers apuesta a brindar una solución más eficiente que los tradicionales call centers.

Nativa en IA desde el primer día

En 2022, con apenas 30 mil dólares aportados por los propios fundadores, el equipo empezó a construir Oppers: una plataforma en la nube que combina inteligencia artificial (IA) con una red descentralizada de operadores remotos. No fue un desarrollo tradicional al que después se le sumó IA como capa adicional. Los Modelos de Lenguaje Grande (LLM) están en el núcleo de la arquitectura desde el diseño inicial, con la automatización inteligente como parte integral de su ADN.

El modelo operativo también rompió con el molde. En lugar de empleados fijos en un call center, la plataforma conecta a profesionales independientes que trabajan desde sus casas, con horarios flexibles y la posibilidad de elegir en qué proyectos participar según su disponibilidad. Un esquema de trabajo descentralizado que se adelantó a las tendencias de economía colaborativa que hoy son moneda corriente.

Los números, después de dos años de desarrollo y ajustes, empezaron a hablar solos: hasta 40% menos de costo por contacto, 3 veces más velocidad —de semanas a horas— y más del 60% de las consultas resueltas por IA sin intervención humana.

El examen final: anticipar una elección

La prueba de fuego llegó en 2024. Oppers fue elegida para ejecutar un muestreo telefónico rápido con el objetivo de anticipar los resultados de las elecciones legislativas en Argentina. La plataforma coordinó encuestas en cuatro jurisdicciones clave —CABA, Santa Fe, Córdoba y Provincia de Buenos Aires— con una muestra de 380 casos por jurisdicción, 1.520 encuestas en total. El resultado: acertó los cuatro distritos.

Con esa validación de mercado, el equipo pasó de una idea financiada con ahorros propios a una operación con 12 colaboradores directos y una red de 50 operadores remotos entrenados por la plataforma.

Fabricio Di Fiorio, Nicolás Hoffmann y Guillermo Langot, de Oppers.

Encuestas: dos soluciones, una sola infraestructura

La plataforma se ordena en dos productos que corren sobre la misma base tecnológica.

Oppers Research está pensado para consultoras, encuestadoras y organismos gubernamentales. Permite ejecutar trabajo de campo mediante tres modalidades integradas: CATI (encuestas telefónicas asistidas), IVR (encuestas automáticas por voz) y Digital (encuestas online). El Colegio de Arquitectos de Córdoba lo usó para un relevamiento entre profesionales del rubro: en apenas 6 días, Oppers completó más de 500 encuestas finalizadas, con una tasa de respuesta del 48% y una penetración del 40% sobre la base total contactada. Con métodos tradicionales, ese mismo proyecto habría demandado entre 3 y 4 semanas.

Oppers CX, en cambio, apunta a empresas que necesitan gestionar conversaciones a escala. Unifica voz, WhatsApp Business y chat web en una sola interfaz, sin perder el contexto del cliente sin importar el canal por el que entró en contacto. Según los emprendedores, las empresas que ya la implementaron reportaron un incremento del 33% en la satisfacción del usuario final y lograron que sus operadores manejaran 3,1 veces más conversaciones sin resignar calidad. La lógica detrás no es reemplazar al operador sino liberarlo: que la tecnología absorba lo operativo y repetitivo, y que el equipo humano dedique ese tiempo a análisis y toma de decisiones.

“Oppers ofrece dos vías de consumo donde consultoras y empresas utilizan la plataforma con sus propios equipos; o servicios gestionados (llave en mano) que provee tanto la tecnología como el recurso humano certificado”, explica Langot. “Queremos que pequeñas consultoras puedan competir con grandes. Si una consultora de 5 personas puede acceder a la misma tecnología que una multinacional, el juego cambia. Y eso es exactamente lo que estamos logrando”, agrega.

La cuenta es simple y es la que sostiene todo el proyecto: si hoy solo el 20% de las empresas hace investigación de mercado de forma sistemática, el modelo de Oppers le abre la puerta al 80% restante. Eso implica multiplicar por cuatro el tamaño del mercado direccionable.

En cuanto a lo que viene, desde Oppers señalan que el objetivo inmediato es expandir la red de operadores hasta llegar a los 500 activos. “Queremos que Oppers sea la infraestructura moderna que las consultoras latinoamericanas necesitaban”, agrega Hoffmann, quien concluye: “Queremos ser el cambio de paradigma que hace obsoleta la infraestructura tradicional”.