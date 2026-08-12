Qué está pasando con Intel y por qué el mercado mira dos señales opuestas al mismo tiempo
Intel llega a un momento clave después de meses de fuerte suba. Los últimos movimientos de la acción y una multimillonaria ampliación de capital abrieron nuevas dudas sobre el costo de sostener su crecimiento en plena carrera por la inteligencia artificial.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 12 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.