Intel volvió a quedar bajo la lupa de Wall Street. Después de una recuperación muy fuerte durante el último año, el fabricante de chips empezó a mostrar señales que apuntan en direcciones distintas.

Por un lado, la compañía mantiene una tendencia de largo plazo favorable, recuperó recientemente un nivel técnico seguido por los operadores y acaba de presentar un fuerte crecimiento de ingresos impulsado, entre otros factores, por la demanda vinculada con inteligencia artificial.

Por otro, Intel acaba de recurrir al mercado para captar US$ 20.000 millones mediante la emisión de nuevas acciones, una operación que generó una reacción negativa inmediata en la Bolsa, en medio de la preocupación por la dilución que puede provocar sobre los actuales accionistas.

Las dos señales conviven al mismo tiempo y explican por qué el mercado volvió a mirar con atención qué puede pasar con la acción.

Intel sale a buscar US$ 20.000 millones

La operación de captación de capital se anunció esta semana y rápidamente se convirtió en uno de los temas centrales que mueven la cotización de Intel.

Anuncio y ampliación de la oferta

El lunes 10 de agosto, Intel anunció una oferta pública de acciones ordinarias por US$ 15.000 millones. El martes 11, la empresa confirmó que había ampliado la operación hasta US$ 20.000 millones.

La compañía fijó el precio de colocación en US$ 95 por acción y prevé emitir 210,5 millones de nuevos títulos. Si los bancos colocadores no ejercen una opción para adquirir acciones adicionales, Intel espera recibir aproximadamente US$ 19.700 millones netos, tras deducir descuentos, comisiones y gastos estimados de la oferta.

Uso de los fondos

Intel informó que utilizará los fondos para fines corporativos generales, que pueden incluir gastos de capital y capital de trabajo.

Al anunciar inicialmente la colocación, la empresa explicó que observa un escenario de demanda fuerte asociado con las inversiones en capacidad de cómputo para inteligencia artificial y mencionó oportunidades en áreas como IA física, chips desarrollados para funciones específicas, empaquetado avanzado y producción de obleas para terceros.

Por qué la acción cayó después del anuncio

La reacción negativa del mercado refleja una preocupación clásica de los inversores cuando una empresa recurre a una emisión de acciones de gran tamaño.

Reacción inicial del mercado

La primera reacción del mercado fue negativa. Las acciones de Intel bajaron alrededor de 4% durante la rueda del lunes, después de que la empresa comunicara la intención de emitir nuevos títulos.

El efecto de la dilución

Cuando una compañía aumenta la cantidad de acciones en circulación, cada título existente representa una participación porcentual menor en la empresa. Eso no significa automáticamente que el valor de la compañía tenga que caer, pero obliga al mercado a evaluar si el capital obtenido con la emisión generará suficiente crecimiento futuro como para compensar ese efecto.

En el caso de Intel, la pregunta es especialmente relevante por el tamaño de la operación y por las fuertes necesidades de inversión de una industria en la que construir y equipar capacidad productiva requiere grandes cantidades de capital.

Una señal positiva

Esta semana se conoció que Lip-Bu Tan, CEO de Intel, y uno de sus familiares acordaron comprar US$ 12 millones en acciones incluidas en la oferta al mismo precio de US$ 95 por título, según el prospecto presentado por la compañía ante la SEC.

Wall Street (Imagen ilustrativa El Cronista - generada con inteligencia art

La recuperación que Intel venía construyendo

Antes de la emisión, Intel había acumulado un año de fuerte desempeño bursátil, apoyado tanto por indicadores técnicos como por el contexto de política industrial en Estados Unidos.

Un año de fuerte suba bursátil

La emisión aparece después de un período excepcional para la cotización de Intel.

A fines de julio, incluso después de una importante corrección, la acción todavía acumulaba una suba superior al 320% en doce meses, de acuerdo con datos publicados por medios financieros.

Señales técnicas y respaldo estatal

El movimiento de largo plazo también había dejado una señal técnica concreta.

En agosto de 2025, Intel anunció un acuerdo por el cual el gobierno estadounidense invertiría US$ 8.900 millones en acciones ordinarias de la empresa, equivalentes a una participación del 9,9%.

La operación se financiaría con US$ 5.700 millones de fondos previamente comprometidos bajo la Ley CHIPS que todavía no habían sido desembolsados y otros US$ 3.200 millones correspondientes al programa Secure Enclave.

El freno de julio

A pesar de la tendencia alcista de largo plazo, el comportamiento de la acción en julio mostró señales de debilidad en el corto plazo.

Debilidad de corto plazo en medio de la tendencia alcista

El 28 de julio, la acción cotizaba por debajo de su media móvil de 50 días y también de la de 20 días, mientras permanecía por encima de su media de 200 días. Al mismo tiempo, la media de 100 ruedas, ubicada entonces en torno a US$ 91, empezó a funcionar como uno de los niveles que seguían los operadores.

No hace falta interpretar esos indicadores como una predicción. Sirven, simplemente, para mostrar que el mercado estaba enfrentando simultáneamente una corrección fuerte en el corto plazo y una tendencia todavía positiva en períodos más largos.

La recuperación de comienzos de agosto

A comienzos de agosto, la acción mostró señales de estabilización, en un contexto de mejora en los resultados operativos de la empresa.

El 7 de agosto, las acciones de Intel habían conseguido cerrar nuevamente por encima de su media móvil de 100 días por primera vez desde fines de julio.

La recuperación no implicaba por sí sola el inicio de un nuevo rally.

De hecho, la acción todavía se encontraba por debajo de su media móvil de 50 días, que continuaba funcionando como una referencia más exigente para una eventual recuperación del impulso.

Mejora en los resultados trimestrales

Intel informó que durante el segundo trimestre de 2026 obtuvo ingresos por US$ 16.100 millones, 25% más que en el mismo período del año anterior.

La compañía definió ese desempeño como su mayor crecimiento de ingresos en más de 15 años.

Dentro de sus unidades de negocio, Data Center and AI registró ingresos por US$ 6.300 millones, con un incremento interanual de 59%. Intel Foundry, por su parte, alcanzó US$ 5.800 millones, 31% más que un año antes.

El CEO de Intel atribuyó parte de ese escenario a la fuerte demanda asociada con inteligencia artificial y sostuvo que la empresa ve oportunidades de crecimiento en procesadores, chips especializados, empaquetado avanzado y fabricación de obleas.

Cabe señalar que, a pesar de este fuerte crecimiento de ingresos, Intel reportó pérdidas netas importantes en los últimos trimestres, un dato que el mercado también está considerando al evaluar la relación entre crecimiento, inversión y rentabilidad.

La IA ofrece una oportunidad, pero también exige inversión

El crecimiento de los ingresos se produce al mismo tiempo que Intel incrementa las inversiones necesarias para acompañar la expansión de sus negocios.

La visión de los analistas

Goldman Sachs señaló recientemente que Intel podría beneficiarse del aumento de la demanda de servidores generado por la IA y de su posición en la fabricación estadounidense de obleas. Sin embargo, el banco mantuvo una recomendación neutral sobre la acción al considerar que algunos competidores presentan una relación entre riesgo y retorno más favorable.

La mirada del banco resume parte de la tensión actual.

Intel muestra una mejora operativa real y está expuesta a mercados que siguen creciendo, pero eso no elimina los riesgos asociados con la ejecución de su estrategia ni con el capital necesario para llevarla adelante.

Las dos señales que mira ahora Wall Street

El mercado evalúa hoy a Intel a partir de dos señales que apuntan en direcciones distintas y que, al mismo tiempo, ayudan a explicar la volatilidad reciente de la acción.

La señal favorable

Intel continúa mostrando un desempeño de largo plazo muy superior al que tenía un año atrás.

Sus ingresos crecieron con fuerza durante el último trimestre, Data Center and AI avanzó 59% interanual y Foundry creció 31%.

Además, después de la corrección de julio, la acción consiguió recuperar la media móvil de 100 días.

La señal que obliga a ser cautos

Intel decidió emitir US$ 20.000 millones en nuevas acciones. La compañía informó que utilizará los fondos para fines corporativos generales, que pueden incluir gastos de capital y capital de trabajo.

El dilema que intenta resolver el mercado

La compañía puede estar mejorando sus resultados y encontrando nuevas oportunidades de crecimiento mientras, paralelamente, necesita cantidades extraordinarias de capital para sostener esas inversiones.

Por eso, la caída posterior al anuncio de la emisión no invalida necesariamente la recuperación que Intel construyó durante el último año. Tampoco la recuperación previa garantiza que los nuevos proyectos generen los retornos esperados.

Ese es el punto que Wall Street intenta resolver ahora: el mercado ya no mira únicamente si Intel puede volver a crecer y, también, trata de determinar cuánto capital necesitará para hacerlo y si ese crecimiento futuro será suficiente para compensar la dilución que implica financiar parte de esa estrategia con nuevas acciones.