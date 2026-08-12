La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 12 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5722 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 12 de agosto

1° 5722 11° 0879 2° 7564 12° 9617 3° 3491 13° 4700 4° 4667 14° 9492 5° 9175 15° 0183 6° 8610 16° 8202 7° 6578 17° 9101 8° 6893 18° 9046 9° 1859 19° 6795 10° 8798 20° 4315

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con El Loco suele simbolizar comienzos, libertad y espontaneidad; invita a dar un salto de fe y abrirse a lo desconocido.

También puede advertir impulsividad o falta de rumbo; pide equilibrar la aventura con prudencia y confiar en la intuición.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.