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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 12 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 12 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0259 - Las Plantas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 12 de agosto

 1°0259 11°9236
 8376  12°9746
 3°1285 13°6674 
 4453  14°6874 
 7707  15°4489 
 6°0275  16°6510
 2481  17°0650 
 1174  18°9984 
 7841  19°8546 
 10°9384 20°6428 

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Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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