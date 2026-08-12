La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 12 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 12 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0259 - Las Plantas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 12 de agosto

1° 0259 11° 9236 2° 8376 12° 9746 3° 1285 13° 6674 4° 4453 14° 6874 5° 7707 15° 4489 6° 0275 16° 6510 7° 2481 17° 0650 8° 1174 18° 9984 9° 7841 19° 8546 10° 9384 20° 6428

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas simboliza crecimiento, sanación y renovación.

Verlas verdes augura prosperidad; marchitas, estancamiento o desgaste emocional.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.